Estação meteorológica no topo do Pico Marumbi vai orientar turistas e grupos de socorro

Estação na base do pico registrou acumulados de chuva de 235 mm em setembro, de 362 mm em outubro, e de 202 mm em novembro

Foto: Yuri A. F. Marcinik / Simepar

Uma estação meteorológica completa do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) foi instalada neste sábado (29), no topo do Pico Marumbi (Pico Olimpo), o mais alto do Parque Estadual Pico Marumbi (PEPM), em Morretes. Na base do parque, no fim de agosto, outra estação também foi instalada.

As informações dos dois equipamentos auxiliarão na compreensão do regime de chuvas e das temperaturas especificamente nesta região, e trarão informações importantes para a administração do parque, turistas, montanhistas e equipes de socorro.

“Os dados das duas estações também serão muito úteis para a aviação, para os grupos de socorro como o BPMOA, Cosmo e Bombeiros, e para pesquisas também, afinal será possível ver as diferenças entre a base e o pico, e entre esta estação na Serra do Mar e outras que já temos no Litoral paranaense”, afirma o coordenador de infraestrutura do Simepar, Luiz Fernando Grodzki.

A estação meteorológica 52 do Simepar é composta pelos seguintes equipamentos: anemômetro (registra a velocidade e direção do vento), pluviômetro (registra volumes de chuva), piranômetro (mede a radiação solar), termohigrômetro (sensor de temperatura e umidade) e barômetro (sensor de pressão). Ela é autônoma, alimentada por um painel solar e envia dados a cada 15 minutos por sinal próprio de internet.

Para que todos os equipamentos que compõem a estação chegassem até o alto da montanha, uma operação foi realizada com apoio de mais de dez integrantes do Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo) e um helicóptero do Instituto Água e Terra (IAT), órgão que, assim como o Simepar, é vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

O vôo de reconhecimento foi realizado na sexta-feira (28) a tarde, para analisar os melhores pontos da montanha para pouso. O comandante Sampaio, acompanhado do mestre de cargas, dos técnicos do Simepar e representantes do Cosmo, fez testes com o helicóptero no local e delimitou uma área segura para a descida dos equipamentos no dia seguinte.

Neste sábado (29), os técnicos do Simepar Lucas Martins dos Santos e Jorge Henrique Castanho dos Santos levaram toda a estrutura da estação até o hangar da Helisul, no aeroporto do Bacacheri. Os equipamentos foram colocados dentro do helicóptero do IAT, e a decolagem com o Comandante Sampaio e o Mestre de Cargas ocorreu pouco antes das 9h.

Com suporte da equipe do Cosmo, que já estava no alto da montanha, todo o equipamento foi descarregado e instalado em menos de três horas. O tripé da estação e a base do pluviômetro foram nivelados com barras roscadas, e foi utilizado um chumbador químico, que seca em instantes, para fixá-las nas rochas.

Estação Base

Esta é a segunda estação meteorológica instalada no PEPM este ano. A estação meteorológica Marumbi Base, em operação desde o fim de agosto, já registrou acumulados de chuva de 235,2 mm em setembro, de 362,6 mm em outubro, e de 202,8 mm em novembro. A temperatura média na estação foi de 17,0°C em setembro, de 18°C em outubro, e de 18,6°C em novembro. Os dados constatados da estação nas últimas 24 horas ficam disponíveis para o público no site do Simepar, com atualizações a cada 15 minutos.

As informações da nova estação estarão disponíveis em breve, após a realização dos testes em todos os sensores, e poderão auxiliar os montanhistas e visitantes no planejamento das trilhas, aumentando a segurança de todos. De acordo com os meteorologistas do Simepar, o relevo irregular das áreas montanhosas faz com que o tempo mude mais rapidamente nestas regiões.