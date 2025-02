Imagens: Ricardo Amaral Arquitetos Associados

O Governo do Estado divulgou o projeto de revitalização do Centro Histórico de Paranaguá, às margens do rio Itiberê, apresentado ao prefeito Adriano Ramos e equipe no início de fevereiro.

As intervenções englobam uma área de mais de 55 mil metros quadrados do Centro Histórico. Entre as obras previstas, estão melhorias na pavimentação, calçamento, iluminação pública, paisagismo, além de construção de novos trapiches, ciclovia, estacionamento, centro gastronômico e a ampliação do Mercado Municipal, com a anexação do Mercado do Peixe em sua estrutura.

Os estudos estão sendo coordenados pela Paraná Projetos, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento, que contratou a Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre) para prestação de serviços técnicos visando a elaboração do anteprojeto. O projeto arquitetônico é assinado pela Ricardo Amaral Arquitetos Associados, escritório que também elaborou os projetos da orla de Pontal do Paraná e da orla histórica de Guaratuba. As obras devem ser licitadas pelo Instituto Água e Terra (IAT).

“Todos os projetos prévios que competem ao Estado estão praticamente prontos e aguardamos agora um estudo de sondagem por parte da Prefeitura de Paranaguá”, esclareceu o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva. “Nossa expectativa é publicar o edital até o final de março e, se tudo correr conforme o planejado, até o segundo semestre poderemos dar a ordem de serviço da obra, que tem um cronograma de execução em 12 meses”.

A iniciativa conta ainda com a parceria da Prefeitura de Paranaguá. Como contrapartida ao projeto, a administração municipal é responsável pela obtenção da licença ambiental inicial junto ao IAT, chamada de licença prévia, além da realização de estudos complementares.

Novo Mercado de Peixes

Entre as principais obras planejadas, está a construção de um novo mercado de peixes anexo ao Mercado Municipal Nilton Abel de Lima, localizado em um terreno de quase 4,3 mil hectares, que também será revitalizado.

Esta obra estava prevista em uma contrato de 2016, mas até 2020 a empresa havia executado apenas 30% dos serviços, o que fez com que o Governo do Estado rescindisse o contrato por causa da incapacidade da contratada.

Depois da rescisão, o governador decidiu ampliar o projeto, que além do novo Mercado do Peixe passou a englobar uma área muito mais ampla, incluindo a orla do rio Itiberê, a construção de um novo centro gastronômico, novos trapiches, a requalificação da passarela dos Valadares e obras de pavimentação, acessibilidade, iluminação pública e paisagismo ao longo da região.

A reforma e ampliação do Mercado Municipal inclui a construção de 30 boxes para o comércio de pescados e três boxes para o comércio de ostras, além da inclusão de sanitários para os visitantes, vestiários, espaços para limpeza de produtos destinados aos comerciantes e uma nova circulação vertical, com escadaria e elevador. Um novo trapiche também será construído para facilitar o descarregamento diário dos pescadores.

No pavimento superior, haverá a ampliação do terraço para o atendimento dos restaurantes existentes no local, enquanto na área externa serão construídas novas estruturas, incluindo uma fábrica de gelo e cisterna. A fachada do Mercado Municipal também será revitalizada com uma nova pintura e a instalação de janelas.

Com a construção do novo mercado de peixes, a antiga estrutura será demolida para dar espaço a um novo estacionamento, também já incluso no projeto de requalificação.

Diferentemente das demais estruturas, o anteprojeto do Mercado do Peixe está sendo elaborado pelo próprio IAT. Para o presidente do Instituto, José Luiz Scroccaro, a conclusão da obra vai garantir um espaço de trabalho definitivo, organizado e bem distribuído para que os pescadores de Paranaguá possam comercializar seus produtos.



Piers flutuantes

Na continuação da orla, os antigos trapiches existentes deverão ser substituídos por novas estruturas flutuantes, que além de cumprirem uma função prática vão dar um aspecto mais bonito à região central da cidade. O entorno da estação náutica também será revitalizado para melhoria da acessibilidade e incorporação de elementos paisagísticos.

A ideia é criar um ambiente mais atrativo para receber turistas, especialmente aqueles que buscam por passeios de barco na região, com destaque para a Ilha do Mel. Em 2024, a ilha, que pertence ao município de Paranaguá, recebeu quase 204 mil visitantes, um aumento de 18% no volume de turistas em relação ao ano anterior.

Os estudos da Paraná Projetos preveem ainda a requalificação da passarela de pedestres que liga o centro histórico à Ilha dos Valadares, entregue no ano passado, que ganhará estruturas metálicas com iluminação em LED e novo paisagismo com plantas, o que deverá tornar a travessia dos pedestres mais segura e agradável.

A rua Benjamin Constant receberá um canteiro central com árvores e uma ciclofaixa ampliada, que será conecta de forma contínua até a rua General Carneiro. Essa extensão visa estimular ainda mais o uso de meios de transporte não motorizados, contribuindo para uma mobilidade urbana mais sustentável.

Ao longo da margem do rio Itiberê, está prevista ainda a construção de uma passarela com acesso aos trapiches. Já o atual centro de gastronomia localizado ao lado da praça Rosa Andrade passará por uma ampla reestruturação.

Tombamento histórico

Devido ao local de intervenção conter construções tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Governo do Estado fez uma consulta prévia ao órgão federal, que segue acompanhando os projetos. Nos próximos dias, o Iphan deve encaminhar à Paraná Projetos alguns estudos complementares que deverão ser realizados para prosseguimento do projeto.

“Serão necessários alguns estudos complementares sobre os potenciais impactos das obras nessa área histórica para darmos prosseguimento ao processo”, informou a analista Anna Paula Gonçalves, da Paraná Projetos.

Após obter esta aprovação junto ao Iphan, o órgão estadual deverá encaminhar a versão final do anteprojeto ao IAT, que o utilizará como base na elaboração do processo licitatório para a seleção da empresa responsável.

A licitação seguirá o modelo de contratação integrada, no qual a empresa vencedora ficará responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo e a execução das obras. Neste sistema, o investimento total só será revelado após a abertura das propostas das empresas interessadas, tendo em vista que o orçamento é sigiloso.