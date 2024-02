Estado e Pontal do Paraná assinam ordem de serviço do contorno de Praia de Leste

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

As obras do Contorno de Praia de Leste, orçadas em R$ 9,1 milhões, devem começar imediatamente, após a assinatura da Ordem de Serviço durante solenidade realizada na tarde desta quarta-feira (28) em frente ao Santuário São José, em Pontal do Paraná.

De acordo com o projeto, serão mais de dois quilômetros de vias pavimentadas incluindo o acesso pela alameda das Palmeiras, seguindo pela rua Noêmio Gabriel Simas até o cruzamento com a rua Nelson Medrado Dias e seguindo por esta via cruzando a rodovia PR-412 até a rua Dom Alfredo Ernesto Novak e seguindo por esta via até a PR-407.

Além da pavimentação, o projeto inclui obras de drenagem. O objetivo é dar fluidez ao trânsito de quem chega de Matinhos pela PR-412 e segue em direção aos balneários de Pontal do Paraná e também servir como opção para quem segue em direção a Paranaguá, via PR-407.

De acordo com o prefeito Rudão Gimenes, e meta é que as obras sejam concluídas em aproximadamente 12 meses. Em relação ao projeto original (que previa um binário aproveitando marginais) a proposta atual foi ampliada e contribuirá para a urbanização da cidade, beneficiando além dos motoristas os moradores e comerciantes, já que vai facilitar o acesso às áreas comerciais turísticas.

Imagem: AEN

Participaram da solenidade de assinatura o prefeito, a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, o secretário Heitor Gonçalves Kayamori, de Projetos e Planejamento Urbano (pasta responsável pela obra) e demais secretários da administração municipal. Também compareceram vereadores e outras autoridades municipais, além do prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado, e o secretário de estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Licitadas no final de janeiro deste ano pela Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Projetos e Planejamento Urbano, as obras terão recursos no valor de R$ 9,1 milhões através de convênio com o Governo do Estado, sendo R$ 8,7 milhões do tesouro estadual e contrapartida da Prefeitura no valor de R$ 456 mil.