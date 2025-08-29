Correio do Litoral
Estado e Prefeitura promovem vacinação e testes de saúde no Porto de Paranaguá

Fotos: Rodrigo Sell/Gcom Portos do Paraná

Uma ação de saúde no Porto de Paranaguá promoveu vacinação, educação, prevenção e testagem. A iniciativa foi realizada com a parceria da Portos do Paraná, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 1ª Regional de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Paranaguá.  

A ação integrada resultou no atendimento de 77 pessoas. Ao todo, foram feitos 308 testes rápidos, aplicadas 40 vacinas (entre influenza, febre amarela, hepatite B, tríplice viral e dT) e realizados 65 atendimentos de verificação de pressão arterial e glicemia capilar (HGT).

“Levar os serviços de saúde para dentro do Porto de Paranaguá é um exemplo de como a integração entre Estado, município e a gestão portuária pode fazer a diferença. Essas ações aproximam a população dos cuidados preventivos, com vacinas, testes e orientações, fortalecendo a promoção da saúde e garantindo mais qualidade de vida”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto

As ações foram executadas pelas equipes das equipes de Vigilância em Saúde e Atenção Primária de Paranaguá e do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), reforçando a importância do trabalho conjunto para ampliar o acesso da população a serviços essenciais de saúde.

Para o auxiliar de serviços gerais Ruberval Cordeiro Pereira, que participou da ação e faz parte do quadro de funcionários da Portos do Paraná, os serviços oferecidos são muito importantes para a classe portuária.

“Esse cuidado é fundamental, principalmente para a gente que tem família. As vacinas e as aferições são importantes para que possamos vir sempre trabalhar, não ficar doente e ter que ficar em casa, ir para o hospital ou transmitir para a família. Esse cuidado é muito importante e agradeço de coração”.

“Esta parceria com o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Paranaguá é muito importante para que possamos realizar essa atividade e oferecer serviços de saúde para nossos funcionários, estagiários e terceirizados. Cuidar da saúde é um compromisso nosso, que gera bem-estar físico, mental e emocional”, analisou Mônica Denardi, coordenadora de Assistência Médica e Social da Diretoria Administrativa e Financeira do Porto.

Fonte: Gcom Portos do Paraná

Redação
