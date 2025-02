Estado emite ordem de serviço da 1ª fase da orla de Pontal

Imagens: Ricardo Amaral Arquitetos Associados IAT

O Governo do Estado emitiu nesta sexta-feira (21) a ordem de serviço para a execução da primeira fase da requalificação da orla de Pontal do Paraná, o que permite o início das obras, como instalação de canteiros e de equipamentos.

O projeto prevê a revitalização de 3,66 quilômetros de extensão, entre os balneários de Monções e Canoas, e será executado pelo Consórcio Orla de Pontal, vencedor da licitação na modalidade menor preço. O documento foi assinado pelo diretor-presidente do Instituto Água e Terra (IAT), órgão responsável pela execução, José Luiz Scroccaro. O investimento é de R$ 34,5 milhões.

As melhorias envolvem novo calçamento, pista para corrida, ciclovia, quiosques e áreas de lazer. Além deste viés esportivo e de lazer, estão previstas opções de acessibilidade, como sinalizações, passarelas para pedestres e demais dispositivos. Está em planejamento, ainda, a modernização do Molhe e Guia de Corrente, que ficam na desembocadura do Canal Artificial do DNOS em Pontal do Sul.

“Demos mais um passo significativo para essa obra tão importante, que vai transformar Pontal do Paraná por meio de uma infraestrutura adequada para moradores e turistas, cuidando do Litoral do Paraná como um todo”, afirmou Scroccaro.

As primeiras licenças ambientais necessárias já foram emitidas pelo IAT, que agora está analisando a documentação para a emissão da Licença de Instalação (LI), necessária para a realização da etapa de implantação das melhorias. O pré-projeto da obra foi elaborado pela Paraná Projetos, serviço autônomo ligado à Secretaria do Planejamento. “Vamos revitalizar a orla de Pontal do Paraná por completo, mas dividimos o projeto em fases distintas para ganhar agilidade. A fase 2, inclusive, já começou a sair do papel”, destacou o diretor-presidente.

2ª fase tem licença prévia

Também neste mês, o IAT emitiu a Licença Prévia (LP) para a segunda fase do projeto, que envolve um trecho de 2,77 quilômetros entre os balneários de Santa Terezinha e Ipanema. A proposta prevê obras de saneamento e infraestrutura, incluindo a requalificação e continuação da via beira-mar, calçadões, 13 lounges urbanos, três quiosques e três passarelas de acesso à praia. O documento possibilita que, agora, seja elaborado o edital de licitação da revitalização.

A proposta completa de requalificação da Orla de Pontal do Paraná, de Monções até Pontal do Sul, faz parte de uma série de obras do Governo do Estado para modernizar o Litoral paranaense. Os projetos já contam com aporte de mais de R$ 1 bilhão desde 2019.