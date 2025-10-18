Prefeitura, PF e IAT investigam denuncia de crime ambiental em estação de tratamento em Paranaguá

Prefeito Adriano Ramos acompanha ação da Polícia Federal e IAT em vistoria na Estação da Paranaguá Saneamento no Jardim Figueira

Fotos: Wilson Leandro / PMP

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, acompanhou na tarde desta quinta-feira (16), uma ação conjunta de fiscalização ambiental realizada na estação de tratamento de esgoto da empresa concessionária Paranaguá Saneamento, localizada no bairro Jardim Figueira.

A operação contou com a presença de peritos da Polícia Federal, do Instituto Água e Terra (IAT) e da Secretaria Municipal de Fiscalização das Concessões e Contratos (Semfisc).

Segundo o prefeito, o objetivo é apurar denúncias de contaminação da Baía de Paranaguá provocadas por materiais chamados de pequenas peças plásticas, denominadas mídias biológicas – ou biomídias –, que teriam sido lançados irregularmente pela empresa Paranaguá Saneamento.

“Mais uma fiscalização que realizamos junto com a nossa Secretaria de Fiscalização, criada em nosso governo para acompanhar o saneamento básico, o transporte coletivo e os contratos da prefeitura. Hoje estamos com os peritos da Polícia Federal e do IAT realizando perícia nessa estação. Eu disse que a farra ia acabar — e comigo acaba”, afirmou Adriano Ramos.

O prefeito destacou ainda a importância da participação popular nas denúncias, reforçando que a Semfisc está aberta para receber informações da comunidade sobre possíveis irregularidades.

“Recebemos essa denúncia das mídias e levamos ao conhecimento dos órgãos competentes. É um crime ambiental grave, e agora há uma investigação em curso. Esse material já foi encontrado também na Baía de Guaratuba e em Pontal do Paraná, causando um dano irreparável ao meio ambiente”, completou.

A secretária municipal de Fiscalização, Isabele Figueira, explicou que a ação é uma continuação da denúncia feita pela população e encaminhada à Procuradoria-Geral da República (PGR), sob responsabilidade da procuradora Monique Cheker Mendes.

“Estamos acompanhando a Polícia Federal na perícia técnica que vai instruir o inquérito policial. Esse material encontrado nas baías, ilhas pesqueiras e comunidades indígenas já foi identificado como proveniente da estação de tratamento da Paranaguá Saneamento”, destacou Isabele.

De acordo com a Polícia Federal, as provas e informações coletadas serão incluídas no inquérito já instaurado, que apura a responsabilidade da empresa por crime ambiental.

Concessionária cita elevação do nível em tanques

Em nota a concessionária reconhece a elevação do nível em tanques da estação de tratamento, que pode ser uma das causas do lançamento das mídias biológicas. Leia:

“A Paranaguá Saneamento informa que, no dia 10 de outubro de 2025, foi registrada uma elevação pontual e extraordinária do nível em tanques da Estação de Tratamento de Esgoto Emboguaçu. Assim que o fato foi identificado, a equipe operacional da concessionária atuou de forma imediata, adotando medidas que contiveram a situação. Além disso, a Paranaguá Saneamento acionou o Instituto Água e Terra (IAT), órgão ambiental responsável, e iniciou o plano de reparação alinhado com o órgão, que inclui:

Instalação de gradeamento adicional;

Instalação de barreira de contenção na saída do efluente tratado;

Mobilização para atuar nas áreas afetadas.

A empresa ressalta que, mesmo durante o ocorrido, a Estação de Tratamento manteve seu funcionamento dentro dos parâmetros técnicos, garantindo a continuidade e eficiência do serviço prestado.

A Paranaguá Saneamento reforça seu comprometimento com a transparência, a responsabilidade ambiental e a qualidade das operações, trabalhando continuamente para assegurar o melhor atendimento à população parnanguara.“