Prefeitura de Paranaguá aponta nova irregularidade de empresa de água e esgoto

Empresa danificou rede pluvial e causou alagamentos no bairro Santos Dumont; prefeito Adriano Ramos informa que denúncia será encaminhada ao Ministério Público

Adriano Ramos e vereador Peke Bocudo foram conferir denúncia | Fotos: Wilson Leandro PMP

A Prefeitura de Paranaguá agiu rapidamente após uma denúncia de moradores do bairro Santos Dumont e constatou, na quarta-feira (15), que manilhas do sistema de drenagem foram quebradas pela empresa Paranaguá Saneamento.

O estrago, localizado na Rua Bento Gonçalves provocou alagamentos frequentes durante chuvas fortes. No local, além das manilhas danificadas, foi encontrado um cano instalado de forma irregular e sacos com restos de cimento, que entupiram a rede e agravaram o problema.

O prefeito Adriano Ramos visitou o local e não escondeu a indignação. “Mais uma vez a Paranaguá Saneamento comete irregularidades, depois de poluir o mangue no Jardim Figueira e espalhar objetos por toda a nossa região e cidades vizinhas, agora danifica a rede pluvial e causa transtornos aos moradores”, afirmou. Ele destacou que os técnicos da prefeitura identificaram falhas graves no serviço prestado pela empresa e que o caso será levado ao Ministério Público. “Não vamos tolerar descasos que prejudiquem a população”, disse.

O vereador Marcelo Correa da Costa, o Peke Bocudo, também acompanhou a vistoria e reforçou a gravidade da situação. “A Secretaria de Obras e a equipe de drenagem confirmaram o que suspeitávamos: a empresa quebrou a rede e entupiu o escoamento, causando esses alagamentos”, explicou. Ele anunciou que, junto ao prefeito, formalizará a denúncia. “É inaceitável que a população sofra por negligência. Vamos cobrar justiça”, afirmou o vereador.

Reparos na rede pluvial serão feitos e fiscalização continuará

Moradores, como Eliane Marinho, que vive há mais de 30 anos no bairro, relataram os transtornos causados pelos alagamentos. “Além da água acumulada, o mau cheiro era insuportável. Era difícil até passar pela rua”, desabafou. Ela comemorou a ação da prefeitura. “Finalmente estão resolvendo um problema que nos aflige há tempo”, disse Eliane.

A administração municipal garantiu que os reparos na rede pluvial serão feitos imediatamente para evitar novos alagamentos. Paralelamente, a prefeitura reforçou que continuará fiscalizando as empresas terceirizadas e cobrando responsabilidade. “A população não pode pagar por erros alheios. Vamos resolver isso e prevenir que não se repita”, finalizou o prefeito.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins