Portos do Paraná é homenageada pela Câmara Municipal de Paranaguá

Homenagem reforça os 90 anos de história e a importância da empresa pública para o desenvolvimento de Paranaguá
Fotos: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

A Câmara Municipal de Paranaguá homenageou a Portos do Paraná com o título de Honra ao Mérito Empresarial, a partir de proposição do vereador Wellington Frandji. A honraria foi entregue ao diretor-presidente da empresa pública, Luiz Fernando Garcia, durante sessão solene realizada na noite desta quarta-feira (15).

Garcia dedicou a homenagem aos colaboradores e aos membros da comunidade portuária, afirmando que o título tem um significado muito importante. “É muito representativo, porque é o reconhecimento da Câmara de Vereadores, de pessoas eleitas pela nossa população. Mostra que estamos seguindo e buscando um caminho correto para o desenvolvimento”, declarou.

Frandji justificou a entrega do título lembrando que o Porto de Paranaguá completou 90 anos em 2025 e vem se destacando com impressionantes e sucessivos recordes. O vereador também ressaltou que o porto vai além das estatísticas. “São as pessoas que fazem a história acontecer”, disse, ao apontar os trabalhadores e todo o corpo técnico como responsáveis por levar o nome da cidade e do Estado para todo o mundo.

O momento de maior emoção ficou por conta de outra homenagem, desta vez ao portuário Nilson Viana, que recebeu o título de Cidadão Honorário. Viana iniciou sua carreira no Porto de Paranaguá em 1970, após aprovação em concurso público, e acompanhou a expansão e as grandes transformações do porto ao longo das décadas.

“Uma homenagem desse cora todo o trabalho que a gente fez, enfim é uma felicidade enorme. Tenho orgulho de tudo o que vivi no Porto de Paranaguá” enfatizou Viana.

A homenagem foi proposta pelo vereador Luizinho Maranhão, que destacou várias ações realizadas por Viana, como a mudança das tarifas portuárias nos anos 1990 — medida que ajudou a recuperar a saúde financeira do sistema portuário brasileiro.

O diretor-presidente da Portos do Paraná parabenizou Viana e destacou que ele é uma referência para a atual gestão. Garcia lembrou que, logo que assumiu a presidência, ouviu um importante conselho: “Temos deveres com essa cidade, com esse município, lição que seguimos à risca”.

