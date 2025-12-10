Estado realiza pesquisa com moradores e turistas da Ilha do Mel para implantar melhorias

Dados coletados pelo Ipardes em parceria com outros órgãos estaduais servirão de base para implantação do sistema de controle de acesso à ilha e outros projetos

O Governo do Estado, por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), iniciou uma ampla pesquisa nas moradias e estabelecimentos comerciais da Ilha do Mel. O trabalho, que conta com a participação de outros órgãos estaduais, tem como objetivo colher informações que servirão de base para implantação do controle de acesso e novas melhorias no local, que é um dos principais pontos turísticos do Paraná.

Segundo o presidente do Ipardes, Jorge Callado, os dados são importantes para mensurar as atuais condições da ilha bem como a qualidade dos serviços públicos prestados à população. “Essa nova pesquisa é mais uma contribuição do Ipardes para a formulação e o monitoramento de políticas públicas do Governo do Estado”, afirmou.

O trabalho é feito em uma parceria do Ipardes com o Instituto Água e Terra (IAT), a Superintendência Geral de Relações Institucionais da Casa Civil e a Unidade Administrativa da Ilha do Mel (Unadim), que tem a competência legal para avaliar e implementar políticas, planos e ações de preservação ambiental e de sustentabilidade no território.

Por meio de visitas aos estabelecimentos comerciais e de serviços públicos e privados, os questionários são aplicados para quantificar, com precisão, a população residente e flutuante da ilha – como visitantes, turistas e trabalhadores temporários. Além das informações populacionais, os técnicos estaduais também estão levantando dados sobre educação, mercado de trabalho, condições de moradia e o uso regular de embarcações em deslocamentos entre a ilha e o continente.

De acordo com o superintendente-geral de Relações Institucionais da Casa Civil, Renato Adur, o projeto se alinha à implementação do sistema de controle de acesso à Ilha do Mel, além de subsidiar novos projetos. “O trabalho desenvolvido pelo Ipardes é de suma importância, pois ajudará no monitoramento do fluxo de pessoas e servirá como diagnóstico para a Unadim implantar futuras iniciativas na Ilha do Mel”, disse.

INTERVENÇÕES EM ANDAMENTO – A Ilha do Mel já está recebendo R$ 33,5 milhões de investimento em um conjunto de obras. O maior deles é a instalação de um sistema de esgotamento sanitário na localidade, cujas obras são conduzidas pela Paranaguá Saneamento, responsável por este tipo de serviço na ilha, que pertence ao município do Litoral. Em setembro, o Governo do Estado concluiu a reforma de 33 passarelas em toda a sua extensão.

Na região de Encantadas, está sendo construída uma praça ao ar livre com playground, bicicletários, bancos, lixeiras e um pequeno palco para apresentações culturais, além de três quiosques para venda de produtos típicos da região. A praça de alimentação de Encantadas também está sendo completamente revitalizada com a construção de oito novos boxes para alimentação, sanitários e chuveiros.

Em Nova Brasília, o centro receptivo de visitantes está passando por reformas, com investimento de R$ 118 mil. Já o escritório local do IAT receberá uma estrutura completamente nova, com 119 metros quadrados e investimento de R$ 561 mil, para atender tanto os moradores quanto os visitantes.

“São investimentos importantes que vão melhorar a infraestrutura da ilha, atrair mais visitantes e impactar diretamente na geração de emprego e renda para a comunidade. Projetos voltados para atender os turistas, mas que serão produzidos pelos moradores locais. Eles que ficarão responsáveis pelos boxes de alimentação e artesanato”, destacou Everton Souza, diretor-presidente do IAT.

MARCO LEGAL – O pacote obras ocorre após a instituição do Novo Marco Regulatório da Ilha do Mel, iniciativa que moderniza a legislação anterior e assegura a preservação ambiental promovendo o desenvolvimento sustentável da região. A nova legislação classificou a Ilha do Mel como uma região de especial interesse ambiental e turístico, estabelecendo diretrizes voltadas para a utilização racional dos recursos naturais, proteção dos ecossistemas e estímulo ao turismo ecológico.