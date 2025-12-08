Circuito de Corridas Ilumina Paraná estreia em Guaratuba

Primeira etapa faz parte do calendário oficial do Verão Maior e celebra o principal programa de iluminação pública em LED do país

Imagens: Divulgação

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, anunciou nesta segunda-feira (8) o lançamento do Circuito de Corridas Noturnas Ilumina Paraná. O evento ocorrerá em 7 de fevereiro do próximo ano, em Guaratuba. A prova terá percursos de 5 km e 10 km e faz referência ao principal programa de iluminação pública em LED do país.

A corrida funcionará como aquecimento da Maratona Internacional do Paraná – Edição Ponte de Guaratuba. Em um formato moderno e imersivo, o Ilumina Paraná vai oferecer aos participantes a chance de correr sob a magia das luzes, aproveitando a atmosfera vibrante, tecnológica e cheia de energia positiva. Uma estrutura para celebrar o verão, o esporte, o lazer e a integração social, conectando atletas de todos os níveis — dos iniciantes aos corredores de elite e integrando familiares, amigos e moradores das cidades.

Serão três etapas iniciais no primeiro semestre em diferentes cidades, com os corredores percorrendo e iluminando o Paraná com saúde, movimento e superação.

Segundo Guto Silva, a iniciativa é uma forma de destacar o maior programa de iluminação pública do Brasil e também promover a qualidade de vida por meio da prática esportiva. “Estamos preparando algumas surpresas e uma estrutura para celebrar o verão, o esporte, o lazer e a integração social, conectando atletas de todos os níveis — dos iniciantes aos corredores de elite e integrando familiares, amigos e moradores em diferentes cidades, com os corredores percorrendo e iluminando o Paraná com saúde, movimento e superação”, afirmou.

As inscrições já estão abertas no site www.aent.com.br. O valor é de R$ 49,90, e os primeiros mil inscritos receberão boné, camiseta e sacochila.

O Programa Ilumina Paraná, desenvolvido pela Secretaria das Cidades em parceria com os municípios, já substituiu mais de 120 mil pontos de iluminação por tecnologia LED, com investimento estadual superior a R$ 300 milhões até 2025.

O Circuito de Corridas Noturnas Ilumina Paraná é apresentado pela Copel, viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte – Ministério do Esporte e Governo Federal, com realização da AENT Associação Esportiva e apoio da Prefeitura Municipal de Guaratuba.



Circuito de Corridas Noturnas ILUMINA PARANÁ

1ª Etapa – Guaratuba

07/2/2026

Inscrições www.aent.com.br