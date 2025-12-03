Governo divulga a programação completa de esporte e lazer do verão
Os eventos começam com a Corrida da Virada, em 31 de dezembro e terminam com a Copa Litoral de Beach Tennis, em março
O Governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (3) a programação completa das atividades esportivas do Verão Maior Paraná 2025/2026. Os eventos, mais uma vez, vão transformar o Litoral e os balneários do Noroeste em palcos de competições, recreação e ações de promoção à saúde.
A temporada reúne grandes provas dentro do programa Jogos de Aventura e Natureza (JANs), que são o fio condutor da programação de maior porte, coordenada pela Secretaria estadual do Esporte (SEE), em parceria com os municípios e as federações esportivas. Além disso, há uma extensa agenda de atividades esportiva, de recreação e saúde que acontecerão nos postos fixos da SEE nos sete municípios do Litoral e três dos balneários do Noroeste.
As atividades começam com a Corrida da Virada, em 31 de dezembro e terminam com a Copa Litoral de Beach Tennis, em março. No total serão mais de 100 atividades voltadas a atletas e também às famílias e turistas e moradores de todas as idades.
Entre as atividades também estão o Vôlei das Estrelas, que costuma reunir ídolos da modalidade; a Maratona Aquática na Baía de Guaratuba; o ITF Beach Tennis, que é uma competição internacional; o Fight Night Show; o Triathlon do Sesc e a Copa Sul-Sudeste de Beach Flag.
A programação dos Jogos de Aventura e Natureza reúne 45 eventos divididos em 13 semanas, o que movimentará atletas de todo o país e impulsionará o turismo esportivo do Paraná. As atividades ocorrem em praias de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba, no Litoral, e em Porto Rico, São Pedro do Paraná e Marilena, no Noroeste. São provas tradicionais e desafios marcados pela natureza, diversidade e pela prática esportiva ao ar livre.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
Jogos de Aventura e Natureza
31/12 – Corrida da Virada (Matinhos e Guaratuba)
03/01 – Cross Games (Caiobá)
09 a 11/01 – Escolinha de Surf (Ipanema)
09 a 11/01 – Escolinha de Bodyboarding (Guaratuba)
09 a 11/01 – Escolinha de Bodyboarding (Matinhos)
09 a 11/01 – Torneio Open de Verão (Caiobá)
10/01 – Vôlei das Estrelas (Caiobá)
15 a 18/01 – Torneio Elas por Elas de Futevôlei
16 a 18/01 – Escolinha de Bodyboarding (Guaratuba)
16 a 18/01 – Escolinha de Bodyboarding (Matinhos)
17 e 18/01 – Desafio Brasil x Argentina de Futevôlei (Caiobá)
18/01 – Copa Ninja de Mountain Bike (Morretes)
18/01 – Torneio Verão Maior de Vôlei de Praia (São Pedro do Paraná)
23 a 25/01 – Escolinha de Surf (Guaratuba)
23 a 25/01 – Escolinha de Surf (Matinhos)
23 a 25/01 – Escolinha de Bodyboarding (Praia de Leste)
23 a 25/01 – Escolinha de Bodyboarding (Shangri-lá)
23 a 25/01 – Copa Sul de Clubes Beach Soccer (Caiobá)
24/01 – Torneio Verão Maior de Beach Tennis (Porto Rico)
25/01 – Maratona Aquática (Guaratuba)
27/01 a 01/02 – Circuito Brasileiro de Clubes Beach Soccer (Caiobá)
30/01 a 01/02 – Escolinha de Surf (Guaratuba)
30/01 a 01/02 – Escolinha de Surf (Matinhos)
30/01 a 01/02 – Escolinha de Bodyboarding (Praia de Leste)
30/01 a 01/02 – Escolinha de Bodyboarding (Shangri-lá)
01/02 – Torneio Verão Maior de Futevôlei (Porto Maringá)
03 a 08/02 – ITF Beach Tennis (Caiobá)
07 e 08/02 – Lobafest / Encontro Náutico (Ilha do Mel)
08/02 – Cross Country (Paranaguá)
21/02 – Chegada do Rally Transparaná (Guaratuba)
21 e 22/02 – Copa Sul-Sudeste de Beach Flag (Matinhos)
21 e 22/02 – Festival de Voo Livre (Ilha do Mel)
22/02 – Rally das Praias (Guaratuba)
26/02 a 01/03 – Brasileiro de Bodyboarding (Ilha do Mel)
28/02 e 01/03 – Paranaense de Handebol de Areia (Matinhos)
28/02 e 01/03 – Motocross (Praia de Leste)
28/02 e 01/03 – Desafio Antonina x Guaraqueçaba de Mountain Bike (Antonina e Guaraqueçaba)
05 a 08/03 – Interclubes de Beach Tennis (Matinhos)
07/03 – Fight Night Show (Paranaguá)
07 e 08/03 – Campeonato Paranaense de Surf (Shangri-lá)
14/03 – Airsoft JAN (Antonina)
14/03 – Corrida de Aventura (Ilha do Mel)
14 e 15/03 – Festival Verão de Lutas (Matinhos)
15/03 – Sesc Triathlon (Caiobá)
20 a 22/03 – Torneio Elas por Elas Futevôlei (Matinhos)
21 e 22/03 – Circuito Brasil de Jet Sky (Caiobá)
22/03 – JAN Run Fit (Ilha do Mel)
28 e 29/03 – Copa Litoral de Beach Tennis (Matinhos)
Esporte e lazer nos Postos Fixos
Complementando o calendário de aventura e competição, o Verão Maior Paraná também promove uma ampla agenda de Esporte e Lazer, voltada a famílias, crianças, jovens, turistas e moradores. As ações chegam aos postos de Guaratuba, Riviera, Caiobá, Praia de Leste, Ipanema, e Shangri-lá, além dos municípios do Noroeste, como Porto Rico, São Pedro do Paraná e Porto Maringá.
Confira a organização por posto fixo:
Caiobá
03/01 – Gincana
03 e 04/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto
04/01 – Caminhada da Saúde
11/01 – Garotinho e Garotinha
17/01 – Caça ao Tesouro
18/01 – Pet Verão
24 e 25/01 – Desafio de Teqball Misto
25/01 – Passeio Ciclístico
31/01 – Verão Vai Na Sua Casa
31/01 e 01/02 – Desafio de Beach Tennis Misto
Riviera
03/01 – Garotinho e Garotinha
03 e 04/01 – Desafio de Beach Tennis Misto
10/01 – Pet Verão
11/01 – Gincana
16/01 – Verão Vai Na Sua Casa
17/01 – Passeio Ciclístico
24/01 – Caça ao Tesouro
24 e 25/01 – Desafio de Teqball Misto
31/01 e 01/02 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto
Guaratuba
03/01 – Pet Verão
04/01 – Gincana
10/01 – Passeio Ciclístico
10 e 11/01 – Desafio de Teqball Misto
17 e 18/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto
18/01 – Garotinho e Garotinha
24/01 – Caça ao Tesouro
24 e 25/01 – Desafio de Beach Tennis Misto
30/01 – Verão Vai Na Sua Casa
Shangri-lá
03/01 – Verão Vai Na Sua Casa
04/01 – Garotinho e Garotinha
09/01 – Passeio Ciclístico
10 e 11/01 – Desafio de Teqball Misto
17/01 – Caça ao Tesouro
17 e 18/01 – Desafio de Beach Tennis Misto
24/01 – Gincana
31/01 e 01/02 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto
Ipanema
03/01 – Gincana
04/01 – Verão Vai Na Sua Casa
10/01 – Garotinho e Garotinha
17/01 – Pet Verão
18/01 – Passeio Ciclístico
24/01 – Caça ao Tesouro
24 e 25/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto
31/01 e 01/02 – Desafio de Teqball Misto
Praia de Leste
03/01 – Gincana
04/01 – Pet Verão
09/01 – Verão Vai Na Sua Casa
10/01 – Caça ao Tesouro
17/01 – Garotinho e Garotinha
17 e 18/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto
24/01 – Passeio Ciclístico
24 e 25/01 – Desafio de Teqball Misto
31/01 e 01/02 – Desafio de Beach Tennis Misto
São Pedro do Paraná
02/01 – Garotinho e Garotinha
10/11 – Caça ao Tesouro
11/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto
17/01 – Desafio de Beach Tennis Misto
18/01 – Gincana
25/01 – Pet Verão
01/02 – Caminhada da Saúde
Porto Rico
03/01 – Garotinho e Garotinha
11/01 – Gincana
17/01 – Pet Verão
18/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto
24/01 – Caça ao Tesouro
25/01 – Desafio de Beach Tennis Misto
01/02 – Caminhada da Saúde
Porto Maringá (Marilena)
04/01 – Garotinho e Garotinha
10/01 – Desafio de Beach Tennis Misto
11/01 – Pet Verão
17/01 – Caça ao Tesouro
24/01 – Gincana
25/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto
01/02 – Caminhada da Saúde.