Prefeitura de Paranaguá proporciona mais segurança para quem vai às compras de Natal

Operação Muralha Azul Marino intensifica patrulhamento e garante mais tranquilidade no período natalino

Foto: Moyses Zanardo

Com a chegada do Natal, o movimento no comércio parnanguara cresce e, junto com ele, a necessidade de reforçar a segurança de quem circula pela área central para fazer suas compras.

Atenta a esse cenário, a Prefeitura de Paranaguá ampliou de forma estratégica a atuação da Guarda Civil Municipal, que iniciou a Operação Muralha Azul Marino com policiamento ostensivo em três turnos e presença contínua até às 2h da madrugada.

O secretário de Segurança, Francisco Nóbrega, explica que o aumento do fluxo de pessoas exigiu uma reorganização imediata no efetivo. “Desde o dia primeiro de dezembro, ampliamos o número de guardas na área central e nos pontos de maior movimento, como a avenida Roque Vernalha e da Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, entre outros. Sempre houve ronda nessas regiões, mas neste período estamos intensificando nossos trabalhos. Na próxima semana, teremos inclusive escala diferenciada, com cerca de vinte guardas revezando na área central e atuando até duas da manhã”, destacou.

Ao todo, 31 GCMs estão dedicados exclusivamente ao Policiamento Ostensivo, organizados em três períodos para garantir cobertura total: equipes fixas e motorizadas pela manhã; reforço de duplas durante a tarde, quando o comércio atinge seu pico de movimento; e patrulhamento ampliado à noite, com foco na prevenção de delitos e suporte aos estabelecimentos.

A operação ainda conta com o apoio de todo o aparato da corporação: quatro viaturas de área atuando nos bairros e em suporte ao Centro, uma viatura ambiental e três viaturas da ROMU responsáveis por ações táticas, intervenções e resposta rápida. Esse modelo integrado permite que a Guarda Municipal esteja presente de maneira efetiva em todos os setores da cidade.

Segundo a coordenação operacional, o reforço da Operação Muralha Azul Marino busca garantir que moradores, comerciantes e visitantes circulem com mais tranquilidade durante o mês de dezembro. A Prefeitura de Paranaguá segue comprometida em oferecer segurança, acolhimento e um ambiente mais protegido para todos neste período de grande movimentação.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins