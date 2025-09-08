Atividade reuniu 33 estudantes e três professoras do Ensino Médio Técnico em Agronegócio para uma imersão na Mata Atlântica, dentro do tema “Protegendo o que nos conecta”, da SPVS

Fotos: Divulgação

No dia 27 de agosto, a SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental) recebeu, na Reserva Natural Guaricica, em Antonina, 33 alunos e três professoras do Colégio Estadual Brasílio Machado, para participar da campanha nacional Um Dia no Parque. Reconhecida como a maior ação brasileira de valorização e estímulo à visitação das Unidades de Conservação (UCs) nacionais, a iniciativa teve como tema em 2025 “Protegendo o que nos conecta”, reforçando a importância da natureza como elo entre pessoas, territórios e culturas.

Os estudantes, do Ensino Médio Técnico em Agronegócio, vivenciaram uma imersão de três horas conduzida pela equipe da SPVS. A programação envolveu sensibilização do grupo no Centro de Visitantes, exibição de vídeos institucionais sobre a Grande Reserva Mata Atlântica e sobre o histórico de restauração das áreas da SPVS, além de uma trilha guiada, onde os jovens puderam observar áreas restauradas e discutir temas como biodiversidade, serviços ecossistêmicos e técnicas de restauração.

No retorno ao Centro de Visitantes, os alunos participaram da atividade lúdica “Conexão Mata Atlântica”, que promoveu uma síntese dos aprendizados e reflexões da manhã. A metodologia adotada priorizou a construção de conceitos a partir das trocas com os alunos, tornando a imersão mais participativa e dinâmica.

“A ação teve o objetivo de aproximar os jovens do patrimônio natural de sua própria cidade, despertando a percepção de que áreas bem conservadas não apenas mantêm a biodiversidade, mas também criam oportunidades sociais e econômicas para a comunidade. Esse contato direto é fundamental para que os estudantes se reconheçam como parte desse território e futuros protagonistas em sua conservação”, destacou Reginaldo Ferreira, coordenador das Reservas Naturais da SPVS.

A atividade também dialoga com a missão da Grande Reserva Mata Atlântica, território que reúne quase três milhões de hectares de ambientes naturais conservados entre Paraná, São Paulo e Santa Catarina, considerado patrimônio natural, cultural e histórico, além de destino de turismo de natureza de relevância nacional e internacional.

A campanha Um Dia no Parque ocorre desde 2018, promovida pela Rede Pró UC (Rede Pró Unidades de Conservação) e já engajou mais de 300 mil pessoas em todo o Brasil.

Em 2025, Unidades de Conservação em todos os estados do país aderiram à iniciativa, reforçando a importância da conexão entre comunidades e a biodiversidade.

Sobre a SPVS

Desde 1984, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) realiza ações voltadas à proteção do patrimônio natural no sul do país. É considerada uma das mais representativas organizações especializadas no tema da conservação da biodiversidade no Brasil, com foco no bioma Mata Atlântica. Suas atividades apresentam grande afinidade com a inovação e a busca de atendimento a prioridades no campo da conservação.

Sobre a Grande Reserva Mata Atlântica

A Grande Reserva Mata Atlântica é uma iniciativa voluntária que reúne diversos atores – públicos, privados, não governamentais e da academia – que, juntos, promovem ações de desenvolvimento regional com foco no turismo de natureza dentro do maior remanescente de Mata Atlântica do mundo, com cerca de 3 milhões de hectares de ambientes naturais conservados, localizado entre os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Texto: Claudia Guadagnin / SPVS / Grande Reserva Mata Atlântica.