Estudantes de Matinhos receberam, nesta segunda-feira (22) os notebooks para o curso de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação. A entrega dos equipamentos, no Centro Comunitário Profissionalizante Vereador Mário Braga, marcou o início do Talento Tech, projeto inovador que visa capacitar 3.000 alunos em todo o estado do Paraná.

O evento contou com a presença de autoridades locais e estaduais, incluindo o secretário da Educação de Matinhos, Alzino Neto, e o representante da Secretaria de Educação do Paraná, Thiago Schier. A entrega dos dispositivos simbolizou o começo de um programa que conta com investimento total de R$ 62 milhões.

O Talento Tech é uma iniciativa coordenada pelas Secretarias da Inovação, Modernização e Transformação Digital, do Planejamento, da Educação, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em parceria com a Fundação Araucária e a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O programa visa oferecer cursos gratuitos e bolsas remuneradas para jovens interessados em construir uma carreira na área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Em Matinhos, 20 alunos foram selecionados para participar do projeto, recebendo um notebook e uma bolsa mensal de R$ 1.350 para estudantes e ex-estudantes do ensino médio, e R$ 1.500 para aqueles em idade de graduação. O curso terá duração de 10 meses, durante os quais os alunos terão acesso a uma formação de alta qualidade e apoio financeiro para se dedicarem integralmente ao aprendizado.

O secretário Alzino Neto destacou a importância da parceria para a capacitação dos jovens da cidade: “Nós fizemos essa adesão junto ao governo do Estado através da mobilização, sendo a divulgação, cedendo o espaço do CCP e toda a infraestrutura necessária para a realização do curso. Para os nossos jovens matinhenses, esse é um investimento gigantesco no sentido de capacitá-los para o mercado de trabalho, estamos com a expectativa a mil”.

Thiago Schier, representante da Secretaria de Educação do Paraná, explicou o impacto a longo prazo do projeto: “A ideia é que sejam formados 60 alunos por município ao final dos três anos do projeto. O objetivo é que os futuros profissionais atuem em suas cidades após a conclusão do projeto, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a geração de valor na estrutura produtiva local.”

O aluno beneficiado, Filipe Pereira Freitas, expressou suas expectativas para o programa: “A expectativa é aprofundar os conhecimentos na área da programação e sair do curso já empregado.”

O Talento Tech oferece uma abordagem abrangente de formação, cobrindo desde soft skills e fundamentos da computação até inglês técnico e desenvolvimento de aplicações práticas. Os cursos serão ministrados por professores das instituições de Ensino Superior e por profissionais das empresas de tecnologia parceiras, com apoio presencial e online para garantir a qualidade e o sucesso do aprendizado.

Este projeto representa uma oportunidade para o desenvolvimento profissional e pessoal dos jovens matinhenses, promovendo a inclusão digital e preparando uma nova geração de especialistas em TIC.

Para saber mais sobre o Talento Tech e o Centro Comunitário Profissionalizante, entre em contato através dos seguintes canais:

Endereço: Av. Paraná, 462 – Tabuleiro, Matinhos – PR, 83260-000

Horário de funcionamento: segunda a Sexta-feira: das 8h às 11:30 / das 13h às 17h

Telefone: 0800 397 1600