Etapa de Matinhos do Brasileiro de Surf de Base termina com grandes finais

Rio de Janeiro ganha por equipes | foto: @cabralwaves / Divulgação FPS-CBSurf

O último dia da etapa de Matinhos do Campeonato Brasileiro de Surf de Base – CBSurf Rip Curl Grom Search 2024 foi marcado por três emocionantes finais.

A primeira final do dia foi a da categoria Sub 18 Feminino, onde Analu Silva, da Paraíba, brilhou com uma vitória impressionante, somando 13.07 pontos. Analu, que vem se destacando nos últimos campeonatos, deu um show na água e na areia, consolidando-se como uma das promessas do surf brasileiro. O segundo lugar foi para Aysha Ratto (RJ) somando 9.20 pontos, a baiana Maria Cesar em terceiro com 4.43 e em quarto lugar, Luara Mandelli, de Matinhos (PR), com 3.63.

Em seguida, a final da Sub 16 Feminino foi uma das mais desafiadoras, com Carol Bastides, de São Paulo, vencendo uma bateria difícil em meio a muita neblina. Mesmo com a visibilidade comprometida, Carol mostrou muita garra e técnica, alcançando 12.50 pontos. O segundo lugar foi da paranaense Luara Mandelli com 8.43, seguido por Leticia Calleia (RJ) com 7.70 em terceiro e em quarto lugar, Luiza Teixeira (SC) somando 7.20.

O evento foi encerrado com a final da Sub 16 Masculino, onde Bryan Almeida, do Guarujá (RJ), deu um show de surf em seu primeiro ano no circuito brasileiro. Com uma pontuação de 13.03 pontos, Bryan alcançou o topo do pódio, superando fortes concorrentes como Arthur Vilar (RN) que ficou em segundo lugar com 10.14 pontos, Yuri Gabryel (SC) em terceiro com 9.96 e Anuar Chiah, de Matinhos (PR), em quarto, com 8.74.

O estado do Rio de Janeiro venceu o prêmio por equipes, acumulando 8561 pontos, seguido pelo Paraná com 7848 pontos, São Paulo com 7668 pontos e Paraíba com 7358 pontos.

Entre os destaques de maior pontuação do campeonato, Iago Belotti (PB) se sobressaiu na Sub 12 com uma onda de 8.50 pontos. Rickson Falcão (RJ) somou 15.66 na final da Sub 18, onde saiu vitorioso. No feminino, Luara Mandelli continuou dominando com uma única onda de 8.17 pontos e somando 14.67 na primeira fase da Sub 16, mantendo a maior pontuação feminina desde o segundo dia do evento.

Infelizmente, devido à densa neblina que comprometeu a visibilidade dos juízes, as finais das categorias Sub 12 e Sub 14 não puderam ser realizadas.

O evento foi realizado pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e a Federação Paranaense de Surf e foi incluindo pelo governo estadual nos Jogos de Aventura e Natureza. Conta com diversos patrocínios e apoios, como Prefeitura de Matinhos, Surfland Brasil, Fu Wax, Brazinco, Furioso, Dr Peanut, Integralmedica, Gatorade, Núcleo da Educação Ambiental, Surf Center, Line, HJ, Instituto Água e Terra, Santa Mônica e FPS.

Fotos: Clovis Santos @clovisfotolink

Os resultados da etapa

Sub 18 Masculino:

Rickson Falcão (RJ) – 15.66 pontos. Guilherme Lemos (RJ) – 10.97 pontos. Pedro Ferreira (SP) – 6.70 pontos. Anuar Chiah (PR) – 5.97

Sub 16 Masculino:

Bryan Almeida (SP) – 13.03 pontos. Arthur Vilar (RN) – 10.14 pontos. Yuri Gabryel (SC) – 9.96 pontos. Anuar Chiar (PR) – 8.74 pontos.

Sub 18 Feminino:

Analu Silva (PB) – 13.07 pontos. Aysha Ratto (RJ) – 9.20 pontos. Maria Cesar (BA) – 4.43 pontos. Luara Mandelli (PR) – 3.63 pontos.

Sub 16 Feminino:

Carol Bastides (SP) – 12.50 pontos. Luara Mandelli (PR) – 8.43 pontos. Leticia Calleia (RJ) – 7.70 pontos. Luiza Teixeira (SC) – 7.20 pontos.

Equipes:

Rio de Janeiro – 8.561 pontos. Paraná – 7.848 pontos. São Paulo – 7.668 pontos. Paraíba – 7.358 pontos. Rio Grande do Norte – 7.258 pontos. Santa Catarina – 6.638 pontos. Rio Grande do Sul – 6.108 pontos. Espírito Santo – 6.018 pontos. Pernambuco – 5.890 pontos. Bahia – 5.516 pontos. Ceará – 3.728 pontos. Sergipe – 2.008 pontos. Maranhão – 1.500 pontos. Alagoas – 690 pontos. Pará – 0 pontos.

Fonte: Juliani Santos / CBSurf / FPS