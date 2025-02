Ex-comandante do 9º BPM assume Secretaria de Segurança Pública de Pontal do Paraná

Foto: PMPP / Anderson Franco

O coronel da Polícia Militar Rui Noé Barroso foi nomeado secretário de Segurança Pública de Pontal do Paraná nesta segunda-feira (18). No mesmo dia, foi apresentado pelo prefeito Rudão Gimenes à equipe da secretaria e ao comando da Guarda Municipal.

Rudão destacou a importância da experiência de Barroso para a cidade. “Pontal do Paraná ganha muito com a nomeação do tenente-coronel Barroso. Sua trajetória e conhecimento na área de segurança certamente contribuirão para reforçar as ações de combate à criminalidade e a proteção da nossa população”, declarou o prefeito.

Vasta experiência

O novo secretário tem uma vasta experiência na área de segurança. Natural de Curitiba, ingressou na Polícia Militar em 1988, após sua formação na Academia do Guatupê, como aspirante a oficial.

Barroso iniciou sua trajetória em Foz do Iguaçu, atuando posteriormente em Cascavel e em Curitiba. Esteve nos batalhões de Polícia de Trânsito, na Agência Central de Inteligência da PM e no comando do 9º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Paranaguá, e responsável por todo o Litoral.

Também foi subcomandante-geral da PMPR e atuou no extinto Grupo de Combate ao Crime Organizado (antigo grupo Águia), além de ter servido na Corregedoria e no comando do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Mais recentemente, ocupou o cargo de secretário de Segurança de Fazenda Rio Grande.

O coronel Barroso também integrou a Força Nacional de Segurança Pública entre 2014 e 2017, período em que participou de grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Ao longo desse tempo, atuou em 15 operações distribuídas por nove estados brasileiros.

Guarda Municipal

A permanência do comandante Giovani do Rosário na Guarda Municipal também vale destaque. Servidor de carreira há nove anos, ele assumiu a Secretaria de Segurança Pública de forma interina no início da atual gestão. Giovani do Rosário é Guarda Municipal do município e agora retoma seu cargo de comandante.