Itaipu e Itaipu Parquetec querem ampliar uso dos biodigestores domésticos no PR e MS

Capacitação permite a escolas e instituições aproveitarem o potencial do biodigestor como ferramenta de educação ambiental

Captação de vídeo: Video Up

Como parte das ações dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, a Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec lançaram uma capacitação virtual destinada a representantes de instituições que utilizam biodigestores domésticos instalados pelo Edital 01/2023 do programa Itaipu Mais que Energia. A iniciativa contemplou 430 prefeituras do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, com 534 instituições selecionadas para receber o equipamento.

As pessoas que não conseguiram acompanhar a webinar ao vivo, podem acessar pelo link https://bit.ly/4rlm3C1, onde é possível também obter uma cartilha informativa e um vídeo com orientações práticas sobre o uso do biodigestor, esclarecendo dúvidas sobre procedimentos de alimentação, produção de biogás e biofertilizante a partir da decomposição de resíduos orgânicos, além de instruções para evitar odores indesejados.

“Todas as nossas ações são pensadas para gerar resultados futuros. Quando as prefeituras foram contempladas no edital realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal, incluímos a instalação dos biodigestores de pequeno porte como item obrigatório, porque entendemos que eles podem se tornar ferramentas de aprendizado coletivo e apoiar as comunidades na redução do descarte incorreto de resíduos”, destaca Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional.

Material pedagógico

Cerca de 95% dos biodigestores estão em escolas municipais, por esse motivo o material de apoio também inclui uma cartilha de uso, um manual para aplicação de oficinas e depoimentos reais sobre experiências pedagógicas bem-sucedidas.

O conteúdo auxilia educadores a trabalhar, de forma prática, temas relacionados às aulas de Ciências e Educação Ambiental, conectando-os à sustentabilidade e à geração de energia limpa.

Na Escola Municipal Altair Ferrais da Silva Zizo, em Foz do Iguaçu, que conta com um biodigestor instalado, a experiência já apresenta resultados positivos. O equipamento é alimentado com os resíduos orgânicos da merenda, e os alunos participam do processo ao realizar o descarte correto, posteriormente encaminhado ao biodigestor pela equipe de merendeiras.

Com os produtos gerados, a escola obtém gás para aquecer água e cozinhar legumes utilizados na alimentação escolar, além de produzir biofertilizante, que é distribuído a pais e demais integrantes da comunidade escolar.

“Para a nossa escola, o biodigestor foi um presente. Estamos sempre tentando reduzir a geração de lixo e o equipamento nos ajuda a fazer isso, porque praticamente zeramos o descarte do lixo orgânico. Estimulamos as crianças ao pensamento ambiental de preservação”, conta Marcela Rios, diretora da instituição.

Ação do programa Itaipu Mais Que Energia

O programa Itaipu Mais que Energia integra uma série de iniciativas voltadas ao fortalecimento socioambiental nos territórios. Entre elas, está a aquisição de biodigestores de pequeno porte como item obrigatório para as prefeituras contempladas no Edital 01/2023, realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal. A medida reforça o compromisso da Itaipu com soluções sustentáveis que contribuem para a gestão adequada dos resíduos e para a educação ambiental.

Além dos biodigestores, o programa contempla ações como recuperação de nascentes, instalação de placas solares e melhorias nas Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs), entre outras. Essas atividades estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e integram a Agenda 2030, fortalecendo políticas públicas e ampliando o impacto positivo nos municípios parceiros. O investimento em infraestrutura, energia limpa e desenvolvimento territorial reafirma o papel da Itaipu como referência em práticas socioambientais.

Sobre os Núcleos

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental fazem parte de uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação social e econômica. A ação, coordenada em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável nas comunidades.