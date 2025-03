Faculdade Isepe lança livro sobre história do Judiciário em Guaratuba

Fotos: PMG

A Academia Paranaense de Letras Jurídicas (APLJ), em parceria com a Faculdade Isepe, lançou o livro “A Justiça em Guaratuba: Do Brasil Colônia ao Século XXI”, na quinta-feira (13), no auditório da faculdade, reunindo autoridades do meio jurídico, acadêmico e do município.

Com 13 capítulos, o livro aborda a trajetória da Justiça em Guaratuba desde o período colonial até os dias atuais, reforçando a importância do direito e da cidadania na região. Exemplares estão disponíveis na Biblioteca Pública Municipal de Guaratuba e na Biblioteca do Isepe. A organização do livro é do desembargador federal Vladimir Passos de Freitas e do advogado Luiz Antonio Michaliszyn Filho, diretor do Isepe e secretário Municipal do Turismo e Cultura.

Capítulos e autores:

A Justiça em Guaratuba: da Colônia ao Império (com especial mirada para o Processo Penal) – Jacinto Nelson de Miranda Coutinho

A Justiça em Guaratuba – Da Proclamação da República (1889) até a criação da Comarca (1986) – Vladimir Passos de Freitas

A criação e a evolução da comarca de Guaratuba – Vladimir Passos de Freitas e Luiz Antonio Michaliszyn Filho

Ministério Público em Guaratuba – Angela dos Prazeres e Defensoria Pública em Guaratuba Gabriela Maran Schirmer e Eleonora Laurindo de Souza Netto

Os Advogados pioneiros e a Advocacia na atualidade do município de Guaratuba – Ricardo Bianco Godoy

As procuradorias do município de Guaratuba – Eduardo Schneider Neto e Marcelo Bom dos Santos

Evolução histórica da atividade Notarial e Registral em Guaratuba – Bruno Azzolin Medeiros e Gabriel Fernando do Amaral

A Polícia Civil em Guaratuba – Vladimir Passos de Freitas e Tania Maria Sviercoski Pinto

Atuação da Polícia Militar do Paraná no município de Guaratuba: uma análise histórica – Valter Ribeiro da Silva

O Folclore Forense Guaratubano – Jeferson Honorato Moro

A Faculdade de Direito do Isepe e o Ensino do Direito em Guaratuba – Luiz Antonio Michaliszyn Filho

Casos célebres na comarca de Guaratuba – Maurício Kuehne, Luiz Antonio Michaliszyn Filho, Flávia Penna Guedes Pereira e João Pedro Gebram Neto

Maurício Lense recebeu exemplar autografado de Luiz Michaliszyn

Presenças

Entre os presentes no lançamento estavam o prefeito Mauricio Lense, a secretária do Bem-Estar e Promoção Social, Simone Lense, o secretário da Segurança Pública e Trânsito, Adilson Corrêa, os procuradores municipais Leonardo Luis da Silva e Marcelo Sampaio, a subprefeita do Coroados, Edna Castro, magistrados e membros do Ministério Público como o desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas, presidente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas; a Dra. Marisa de Freitas, juíza de Direito e diretora do Fórum de Guaratuba; o Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; o Dr. Ricardo José Lopes, juiz de Direito de Matinhos; o Dr. Harthyan Bruno Schuck de Medeiros, promotor de Justiça Substituto da 2ª Promotoria de Guaratuba; a Dra. Gabriela Maran Schirmer, defensora pública de Guaratuba; o Desembargador Federal aposentado Tadaaqui Hirose, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; o Desembargador aposentado Paulo Vasconcelos, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná; o Desembargador do Trabalho Mário Sérgio Lapunka, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região; o professor António José Avelãs Nunes, catedrático da Universidade de Coimbra, Portugal; o Dr. Mário Schirmer, procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná; e a professora Trindade dos Santos de Freitas, diretora-geral da Isepe.

