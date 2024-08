Famílias de Paranaguá estão ameaçadas de despejo de área onde vivem há 50 anos

Cerca de 20 famílias de Paranaguá estão ameaçadas de serem despejadas de uma área às margens da avenida Atílio Fontana em que algumas vivem há mais de 50 anos. A denúncia é do Coletivo Roda D’Água, formado principalmente por mulheres que atuam na defesa das comunidades periféricas do Litoral.

De acordo com o Coletivo, uma ordem judicial a pedido de uma empresa de transportes deu prazo para desocupação até o final do mês. O advogado Manoel Barbosa Filho defende os moradores e tenta reverter a situação.

A ocupação da área por pessoas sem-teto intensificou-se em 2020, mas há famílias que vivem há décadas no local. Em um vídeo divulgado nas redes sociais e encaminhado ao Correio do Litoral, a coordenadora do Coletivo, a assistente social Camila Valentim, traz depoimentos de moradoras antigas. Uma vive há 47 anos e a outra há 36, desde que nasceu. Uma terceira conta que o terreno teria pertencido a seu tio já falecido.

No vídeo, Camila também denuncia que, em outubro do ano passado, a Prefeitura de Paranaguá foi intimada a apresentar um projeto de aluguel social para os moradores. Segundo ela, a Secretaria de Urbanismo foi até a comunidade conversar com os moradores e se comprometeu a adotar proporcionar um aluguel social para os moradores. “Simplesmente, a Prefeitura não apresentou nenhuma solução para essas pessoas”, denuncia Camila Valentim.

O Correio vai entrar em contato com a Prefeitura de Paranaguá nesta segunda-feira (12) para um esclarecimento.