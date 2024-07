Federação PT-PCdoB-PV de Matinhos confirma apoio à Zé da Ecler na convenção desta terça

A Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) de Matinhos realiza sua convenção nesta terça-feira (30) e deve confirmar apoio à reeleição do prefeito Zé da Ecler (PSDB). O evento será no Centro de Lazer do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, no bairro Bom Retiro.

A decisão de fazer parte da coligação do prefeito foi tomada pela Direção Nacional da Federação na quarta-feira (24). PT e PCdoB defendiam aliança com Zé́ da Ecler e PV pretendia ter candidatura própria, tendo lançado o empresário e ex-secretário de Obras, Ari Nomax como pré-candidato.

A chapa para a Câmara de Vereadores deve ter nomes dos três partidos, fechando o limite de 14 – atualmente são 11 vagas, mas vai aumentar para 13 em 2025.

O PT já indicou 8 e o PCdoB, 2. São esperados 4 do PV. Confira os nomes dos candidatos a vereador já confirmados:

PT

Professora Cida Reis

Luana Sonho de Menina

Roselia Baixinha

Pedrinho do Dora

Cesar

Vantuir

Alfredo Ribeiro

Pastor João

PCdoB

Victor Castagnara

Lu telefonista

PV

Bea + 3 nomes que serão indicados nesta terça.

A coligação de Zé da Ecler vai reunir 9 partidos: PSDB-Cidadania, PT-PCdoB-PV, PSB, PDT, Mobiliza e PRTB. Os demais farão convenção no dia 5, data final do prazo, na sede do Matinhos Atlético Clube (MAC), na avenida Nossa Senhora Aparecida.