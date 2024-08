Feira da Agricultura Familiar de Paranaguá completa 33 anos

Fotos: Divulgação

Por Maria Wanda de Alencar

No próximo sábado (24), a tradicional feira dos/as agricultores/as familiares de Paranaguá comemorará 33 anos.

Será um sábado de festa, alegrias e muita variedade de alimentos, pessoas e histórias de vidas concentrados em um mesmo local, pois lá você poderá sentar tomar seu café da manhã, que pode ser um pastel na barraca do João e Bete, uma tapioca fresquinha e bolo de mandioca na mais nova barraca a entrar no espaço, as delícias da barraca da Carol e Vitor. Além do famoso suco na barraca da Inês, entre tantas outras variedades.

Após alimentado e regenerado de comida de verdade, podemos fazer as nossas compras de produtos fresquinhos direto da roça. Tem diversas barracas, que não daria enumerar todas, mas tem a barraca do Marcelo e Ana, do Cláudio, da Aninha, do Breda, do Zico, da Mari. Se quiser certificado como orgânico tem a barraca do Rafael e Marise, e tantas outras barracas e produtos de alta qualidade.

Além de tudo isso, podemos circular naquele ambiente agradável e ouvir boas histórias de vida de gente que cultiva e colhe bons frutos do hoje e do amanhã.

É assim a feira de Paranaguá, um lugar a ser vivenciado e partilhado, pelos/as parnaguaras, e também, pelos não parnaguaras, como eu, mas que valorizamos o trabalho e o espaço cultural constituído por pessoas que trabalham no campo e nos inspiram todos os dias.

Então, vamos fazer juntos esta história da feira da agricultura familiar de Paranaguá, ao lado da Catedral e vivenciarmos excelentes experiências nas manhãs deste sábado, e de todos os sábados; Levem as crianças, terá cama elástica e outras atrações.

Partilhando o pão e a festa da colheita, não deixem de participar e valorizar este espaço de saberes, patrimônio imaterial e cultura do município. É NESTE SÁBADO, a partir das 6 horas da manhã.