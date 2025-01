Feira dos Produtores de Guaratuba deve mudar para o Mercado Municipal

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Na manhã desta quinta-feira (16), o Prefeito Maurício Lense visitou o Mercado Municipal para dialogar com os permissionários dos quiosques e avaliar as necessidades de melhorias no espaço.

Durante a visita, foi analisada a possibilidade de implementar novas iniciativas, como a instalação da Feira dos Produtores – que hoje acontece no chamado Espaço Litoral – para o pátio externo do mercado.

O projeto visa integrar pesca, agricultura e Artesanato, promovendo um fluxo de público e incentivando a comercialização. Os dias e horários da feira ainda estão em fase de definição.

Além disso, o prefeito discutiu com a permissionária Luiza Nunes o apoio do município à tradicional Festa da Tainha, que será realizada entre os dias 18 e 22 de junho deste ano.

O prefeito esteve acompanhado pela secretária e primeira-dama Simone Lense (Bem Estar e Promoção Social),Dagoberto da Silva (Pesca e Agricultura) e pelos diretores Fabiano Cecílio da Silva (Pesca e Agricultura) e Antonio Labatut (Comunicação).