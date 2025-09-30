Feirão do Emprego em Paranaguá registra crescimento de mais de 3.000% nos encaminhamentos

O prefeito Adriano Ramos lembrou que havia risco de fechamento da unidade do Sine em Paranaguá, “uma tragédia para a cidade”

Fotos: Wilson Leandro

Na manhã desta terça-feira (30), o prefeito Adriano Ramos esteve na Agência do Trabalhador de Paranaguá, acompanhando mais um feirão de emprego. A iniciativa tem oferecido cada vez mais oportunidades à população, resultado de uma gestão voltada à aproximação entre prefeitura, empresas e trabalhadores.

Adriano lembrou que, no início da atual gestão, havia risco de fechamento da unidade do Sine em Paranaguá, o que, segundo ele, seria “uma tragédia para a cidade”. Hoje, os números são de celebração:

Atendimentos: de 331 em janeiro para 2.858 em agosto (+763%)

Encaminhamentos para entrevistas: de 39 em janeiro para 1.299 em agosto (+3.230%)

“É um crescimento digno de comemoração. Mostra que Paranaguá está destravada e oferecendo oportunidades de verdade”, destacou o prefeito.

Segundo Adriano Ramos, a ação é parte de uma missão maior: atrair novos empreendimentos para a cidade e garantir que as vagas passem pelo Sine, fortalecendo a ligação entre empregadores e trabalhadores.

“Hoje temos empresas realizando seleções dentro da Agência. Isso mostra que o trabalho feito está mudando a vida das pessoas de Paranaguá”, destacou o secretário de Trabalho e Inovação (Setrin), Cleverson Ferreira.

Para atender melhor a população, o horário de funcionamento da secretaria foi estendido, das 8 às 17 horas e agora o atendimento permanece aberto também no horário de almoço.

A gerente do Sine, Alessandra Mara de Jesus Bukarewicz, destacou que a modernização dos processos também facilitou o acesso das empresas. O cadastramento de vagas, que antes exigia formulários físicos, agora pode ser feito digitalmente por meio de Google Forms e WhatsApp, reduzindo a burocracia.

Neste mutirão, as 20 primeiras pessoas atendidas foram encaminhadas diretamente para o setor de cadastro agilizando a operação, sendo mais de 100 pessoas atendidas no período da manhã. Foram mais de 186 atendimentos no geral e 150 no mutirão. Para a empresa Mosaic foram feitos 145 encaminhamentos para entrevista.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio