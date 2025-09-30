Correio do Litoral
Portos do Paraná realiza dragagem de manutenção do Canal de Antonina

Redação
Draga Galileo Galilei opera 24 horas por dia na retirada de sedimentos da via navegável entre o Porto de Paranaguá e o Porto Ponta do Félix
Foto: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

A draga Galileo Galilei está em plena campanha de dragagem para manter o Canal de Antonina com 9,5 metros de profundidade e garantir o tráfego normal e seguro até o Porto Ponta do Félix. A operação envolve diversos ciclos entre o trecho dragado e a área em alto-mar destinada ao despejo dos sedimentos retirados da via navegável.

A programação faz parte do contrato de manutenção mantido pela Portos do Paraná e respeita a janela ambiental, que ocorre entre dezembro e março de cada ano.

“Estamos fazendo a campanha de dragagem de manutenção das áreas deltaicas, executada pelo Consórcio Itiberê, composto pelas empresas Van Oord e Jan de Nul. A programação está prevista para terminar no dia 10 de outubro. Tudo ocorre 24 horas por dia”, explica o coordenador de Batimetria e Dragagem, Lucas Gonçalves.

De acordo com ele, ainda nesse período será realizado o nivelamento de fundo, etapa que auxilia na finalização da dragagem. “Depois será feita a batimetria de pós-dragagem, para confirmar se as profundidades foram atingidas e calcular o volume dragado”, destaca o coordenador.

A draga Galileo Galilei tem capacidade de cisterna para 18 mil metros cúbicos. “É considerada um equipamento de grande porte e já executou diversos serviços aqui no porto em campanhas passadas. As empresas têm conhecimento da área e os serviços anteriores foram muito efetivos”, ressalta Gonçalves.

O Canal de Antonina tem aproximadamente 14 quilômetros de extensão, ligando o terminal da Fospar, no Porto de Paranaguá, ao Porto Ponta do Félix. “Vamos manter a profundidade de 9,5 metros”, reforça Gonçalves.

O atual contrato de dragagem de manutenção segue vigente até setembro de 2026.

Fonte: Gcom Portos do Paraná

