Prefeitura de Paranaguá realiza novo Mutirão de Empregos em parceria com empresas

A ação será na terça-feira (30), na Agência do Trabalhador, das 8h às 16h, sem intervalo para o almoço

Foto : Moyses Zanardo / PMP

Duas empresas firmaram parcerias nessa semana com a Prefeitura de Paranaguá para a realização de um Mutirão de Empregos com oferta de 40 vagas, sendo 20 operadores de mistura e ensaque I e 20 motoristas CNH “E”.

Profissionais de RH enviados pela Mosaic e pela SMX Logística farão todas as entrevistas no mesmo dia, das 8h às 16h, na intenção de agilizar as contratações.

A ação será na terça-feira (30), na Agência do Trabalhador, por meio do Sine Paranaguá (Sistema Nacional de Empregos). O expediente nesse dia terá horário diferenciado e o Sine permanecerá aberto no horário do almoço.

Vagas

Operador de mistura e ensaque I (20 vagas) femininas e masculinas: Ensino fundamental completo. Não exige experiência. Disponibilidade para trabalhar em turnos.

Motorista (2O vagas): Ensino fundamental completo. Exige experiência comprovada em carteira, contrato ou declaração, CNH “E”, disponibilidade para realizar viagens, se ausentar por longo período e dormir no local de trabalho. Irá conduzir veículo pesado e realizar o transporte de cargas em geral.

A iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal do Trabalho e Inovação (Setrin). Os candidatos devem comparecer à Agência do Trabalhador, localizada na Rua José Gomes, 320, portando um documento com foto, comprovante de residência, Carteira de Trabalho e currículo.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta