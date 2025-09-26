Portos do Paraná inicia modernização de R$ 29 milhões no Píer Público de Granéis Líquidos

Cronograma de obras que prevê janelas de operações, foi apresentado às empresas que atuam na área

Fotos: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

As obras de ampliação e readequação do Píer Público de Granéis Líquidos (PPGL) serão iniciadas na próxima semana, com previsão de conclusão em maio de 2026. O cronograma de atividades, divulgado nesta quarta-feira (24) em encontro que reuniu técnicos dos terminais que operam no píer público, representantes da construtora e da Portos do Paraná, foi estruturado para garantir a menor interferência possível nas operações de atracação e desatracação de navios.

Ao todo, serão investidos R$ 29 milhões. Os trabalhos terão início pela reestruturação do pavimento da ponte de acesso. Em seguida, começa o estaqueamento para a construção de um novo dolfim (estrutura portuária fixa) destinado à amarração e atracação de navios. Também fazem parte do escopo a nova estrutura de elevação e organização de mangotes (mangueiras flexíveis para transporte de material líquido), a adequação do sistema de iluminação e das instalações elétricas, a instalação de sistema de monitoramento e atracação a laser e a substituição das defensas — estruturas responsáveis por minimizar o impacto das embarcações durante as manobras.

“Essa obra visa melhorias de segurança para garantir que navios de maior porte possam atracar de forma segura, reduzindo ainda mais os riscos de acidentes durante as manobras de atracação e desatracação”, explica a coordenadora de Sinalização, Balizamento e Monitoramento, Julia Teresa Bruch.

A construção do novo dolfim será realizada concomitantemente às operações de navios nos berços 141 e 142, para evitar desabastecimento no estado do Paraná. “Discutimos medidas de segurança com todos os setores envolvidos da Portos do Paraná e com a construtora responsável pela obra. Somente na hora das atracações e desatracações as balsas da obra do novo dolfim serão desmobilizadas, com o apoio de um rebocador, e, depois, os trabalhos serão retomados”, detalha a coordenadora.

Estão sendo programadas janelas operacionais de sete a nove dias em que o PPGL não poderá receber nenhuma embarcação. Nesse período, os trabalhos serão executados 24 horas por dia. O afastamento dos navios será necessário, pois os operários utilizarão equipamentos que geram calor, faíscas ou chamas.

“Sabemos da expectativa dos terminais para o início da obra, mas também sabemos da importância das operações na estrutura atual. Por isso, reunimos agentes e operadores para apresentar a dinâmica das obras, a fim de mitigar as janelas operacionais. Queremos passar esse cronograma e essas instruções para que todos os atores envolvidos estejam alinhados”, afirma a coordenadora de Tráfego Marítimo, Renata Gusmão.

Renata informa ainda que o píer de líquidos da Cattalini não será afetado e seguirá operando normalmente durante as obras no PPGL.

Os berços 141 e 142 atendem a empresas como Petrobras/Transpetro, Liquipar, Cattalini, CBL e Terin, responsáveis pela movimentação de óleo bruto de petróleo, óleo diesel, metanol e outros combustíveis.