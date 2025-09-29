Prefeitura de Paranaguá realiza melhorias em bairros “esquecidos”

A ação na Vila Garcia az parte de um conjunto de intervenções em bairros que, segundo o prefeito Adriano Ramos, por muito tempo estiveram entre os “invisíveis e esquecidos”

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

Na manhã deste sábado (27), a Prefeitura de Paranaguá realizou melhorias na Rua Subtenente Onofre Moreira da Rocha, localizada na Vila Garcia. A ação faz parte de um conjunto de intervenções em bairros que, segundo o prefeito Adriano Ramos, por muito tempo estiveram entre os “invisíveis e esquecidos” da cidade.

Durante a visita no local das obras, o prefeito Adriano Ramos destacou que já conhecia de perto a realidade da região e se comprometeu em buscar soluções para o bairro.

“É uma satisfação poder trazer dignidade e cumprir o nosso compromisso. Para nós, essas pessoas não são mais invisíveis e não estão mais esquecidas. Em breve, também teremos iluminação pública aqui na Rua Tenente Onofre, um sinal de respeito e valorização”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Obras Públicas, engenheiro Ozeias Rebello Costa, ressaltou a importância da obra e anunciou que, na próxima semana, a equipe deve iniciar melhorias no bairro Vale do Sol, caso as condições climáticas permitam.

“É uma ação importante que ajuda a recuperar bairros que estavam abandonados. A orientação do prefeito é clara: estar sempre junto da população e atender às suas necessidades”, disse.

Moradoras celebraram o início dos trabalhos

Andressa Host, que vive há três anos no local, destacou que aguardava a intervenção há muito tempo. “Esperamos por isso há anos. Muitas promessas já foram feitas, mas agora vemos o resultado. É gratificante”, comemorou.

Já Janali Aparecida Bou Assi, moradora desde 2019, ressaltou que a iniciativa representa avanço para toda a cidade. “Paranaguá merece cuidados. Essa obra é uma evolução para o bairro e para o município. Queremos ver nossa cidade crescer em todos os setores”, afirmou.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio