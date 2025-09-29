Porto de Paranaguá realiza simulação inédita de resgate em porão de navio

Exercício de segurança reforça o preparo para emergências e amplia a integração entre órgãos parceiros

Foto: Claudio Neves/ GCom Portos do Paraná

A simulação de um grave acidente no porão de um navio mobilizou equipes de segurança no Porto de Paranaguá. A ação, realizada nesta segunda-feira (29), fez parte de um treinamento inédito de resgate organizado pela Portos do Paraná e contou com o apoio de mais de 40 profissionais do Corpo de Bombeiros, da Rocha Terminais Logísticos, da Rochamar Agência Marítima e do Ogmo (Órgão Gestor de Mão de Obra).

A ação no navio faz parte do cronograma de simulados do Plano de Ajuda Mútua (PAM) da Portos do Paraná. “Nós temos que ensaiar, testar e treinar para que, quando algo eventualmente aconteça, já tenhamos todos os critérios e procedimentos perfeitamente conhecidos, alcançando maior eficácia no atendimento”, pontuou o assessor especialista em Saúde e Segurança do Trabalho, Felipe Zacharias.

O foco do simulado foi testar e definir métodos de salvamento em casos de acidentes em embarcações sem guindastes, como é o caso do navio Uranus, utilizado como cenário da atividade. A ausência do equipamento exigiu formas diferentes de atuação. A simulação ocorreu em um dos porões da embarcação, onde o trabalhador acidentado foi representado por um manequim.

O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros ainda no local e fez o resgate usando cordas, que içaram a vítima por 20 metros até o convés. Na etapa seguinte, foi feita a retirada da vítima pelo sistema de guincho utilizado para içamento de suprimentos para o navio.

“Fazer um treinamento dentro de um navio é totalmente diferente das ocorrências diárias. Além disso, quando a gente treina junto, fica muito mais fácil atender às ocorrências de uma forma geral”, destacou o comandante da 1ª Companhia de Paranaguá do Corpo de Bombeiros, Everton Soares de Oliveira.

O operador Rocha, signatário do PAM, foi quem disponibilizou o navio para a realização do simulado. “Todo treinamento é muito importante, ainda mais quando é prático. Essa ação do dia a dia reforça ainda mais o nosso compromisso com a segurança das pessoas”, afirmou o gerente de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade da empresa Rocha, Alex Lanza.

Simulações

Os eventos realizados pelo PAM são realizados de forma constante na faixa portuária, tanto pela Portos do Paraná quanto pelos signatários do Plano. Em maio deste ano, foi promovido um exercício em Paranaguá que envolveu um trem, um ônibus e um carro. A ação, organizada pelo 8º Grupamento de Bombeiros Militares, contou com apoio da Portos do Paraná, do SAMU Litoral, da Rumo Logística, da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil e da Polícia Militar.

O papel da autoridade portuária foi acionar as empresas integrantes do PAM para auxiliar o Corpo de Bombeiros e a empresa impactada, que nesse caso foi a Rumo, no atendimento à ocorrência.

Fonte: GCom Portos do Paraná