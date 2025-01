Feirinha de Artesanato de Guaratuba volta para a Praça Central

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

O prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense, confirmou o retorno da tradicional Feirinha de Artesanato para a praça Coronel Alexandre Mafra, a Praça Central, em frente à Igreja Bicentenária.

A decisão foi confirmada na quinta-feira (23), em uma reunião no Casarão Marcílio, sede da Secretaria da Cultura e Turismo. Era uma promessa de campanha de Maurício Lense e uma reivindicação dos artesãos. A “Feirinha” é uma das mais antigas de rua do Paraná e há décadas ficava no mesmo local, até ser tirada pela administração anterior.

Estiveram presentes na reunião com o prefeito, a vice-prefeita Evani Justus, a secretária do Bem-Estar e Promoção Social, Simone Lense, o secretário da Cultura e Turismo, Luiz Michaliszyn, e diretores da pasta.

Mais de 50 artesãos do município participaram da reunião e os próprios votaram nos dias e horários de funcionamento da feira, que ficou definido como noturna, ocorrendo de quarta-feira a sábado, das 18h às 23h. Dependendo do número de inscritos, há a possibilidade de realocar o horário para o período da tarde também.

Além disso, foi anunciado que será publicado na próxima semana um edital de Chamamento Público para o cadastro dos artesãos que tenham interesse em participar da feira. O regramento da feira será feito pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT).

A feira está prevista para iniciar em fevereiro, oferecendo um espaço de comercialização de produtos artesanais, além de promover a cultura e fortalecer a economia local.