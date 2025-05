Ferrovia desativada pode virar corredor de cicloturismo

Trecho da ferrovia desativada entre Cianorte e Maringá passa por ponte sobre o Rio Ivaí. Foto – ASC/Goura

Os 87 quilômetros da ferrovia que liga Cianorte a Maringá, na região Noroeste do Paraná, podem ganhar vida nova através de um projeto apresentado na tarde desta sexta-feira (16) no Plenarinho da Câmara Municipal de Maringá pelo deputado estadual Goura (PDT).

A notícia é do jornal O Fato Maringá. De acordo com a reportagem, o projeto “Trilhas em Trilhos”, criaria um corredor ecológico e de cicloturismo aproveitando a malha ferroviária que foi desativada em 1994 e, que desde então está ociosa e abandonada.

A reunião de apresentação contou com as participações de representantes do Poder Público das cidades por onde a ferrovia passa. Além de Maringá e Cianorte, Paiçandu, Dr. Camargo e Jussara também são interessadas ao projeto. De acordo com a proposta, as estações desativadas destes municípios também seriam revitalizadas.

Goura começou a articular a ideia em agosto de 2024, e de lá para cá, já iniciou diálogos o Governo do Paraná através da Secretaria Estadual de Turismo, com a concessionária Rumo, que administra o trecho da ferrovia inativa, com o DNIT e com entidades ligadas ao cicloturismo no estado.

Se o projeto “Trilhas em Trilhos” vingar na rota entre Cianorte e Maringá, a ideia poderá se estender a todos os 540 quilômetros de ferrovias que caíram em desuso no estado.

Os municípios e também representantes da Secretaria Estadual de Turismo assinaram uma Carta de Intenções que é uma espécie de pontapé inicial para que a operação comece a sair do papel.

Goura defende que a implantação do corredor sustentável de cicloturismo aproveitando trechos ociosos da malha ferroviária, “vai atrair milhares de turistas que vão alimentar e aquecer a economia do setor, das cidades e do estado através do ICMS ecológico”, disse o deputado.

O deputado explicou detalhadamente o impacto positivo que o “Trilhas em Trilhos” pode proporcionar para as cidades por onde a ferrovia passa. Assista.

Leia a reportagem na íntegra em O Fato Maringá