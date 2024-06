Festa 57 anos de Matinhos começa com circo, músicos locais, Ana Castela e É o Tchan

As comemorações dos 57 anos de Matinhos, que serão completados no dia 12 de junho, começam neste sábado (8), com diversas atrações gratuitas, na rotatória da avenida Curitiba.

A festa inicia com circo e artistas locais. Às 17h tem a cantora Fernanda Cardoso, o sertanejo Diego Leonardo, a dupla Erick e Manu. Às 22h30, o cantor Zé Lucca e a banda Pakaya Soul.

À noite também se apresentam os artistas “nacionais”. A partir das 21h, show com Ana Castela, e 1 minuto antes da meia-noite, com o grupo “É o Tchan”.

Os shows são gratuitos e o acesso é livre, sem a necessidade das pulseirinhas adotadas em outros eventos públicos.

Para proporcionar conforto e segurança para o público, a Prefeitura de Matinhos estabeleceu algumas regras que devem ser seguidas.

Permitido

• Cadeiras de praia fora do pavilhão • Cooler de gelo sem itens de vidro somente fora do pavilhão

• Garrafas de plástico para hidratação • Alimentos

Proibido

Objetos de vidro, materiais pontiagudos, perfuro cortantes, ou ilícitos em geral

• Guarda-sol ou guarda-chuva

• Sprays em geral

• Fogos de Artifício