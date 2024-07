Festa da Tainha de Matinhos celebra 21ª edição com tradição e turismo

Cena da 20ª edição, em 2023

A partir desta sexta-feira (12) acontece a 21ª edição da Festa da Tainha de Matinhos, um evento de 10 dias de celebração da cultura caiçara, com sua gastronomia rica e variada, e de fomento ao turismo.

Realizada na quadra de esportes em frente ao Mercado Quintetto, no balneário Gaivotas, a festa é um marco no calendário local. É organizada pelo Instituto Fraternidade em parceria com a APMF CMEI Junara e APMF Sarah Mesquita Ramos, com o apoio da Prefeitura Municipal de Matinhos.

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, os visitantes poderão desfrutar de jantares típicos a partir das 19h30. Aos sábados e domingos, além do jantar, haverá também almoço a partir das 11h30, com pratos tradicionais da culinária local. Todos os dias serão marcados pela autenticidade dos sabores caiçaras, preparados com carinho pelas associações participantes.

No dia 21, a festa terá início às 16h com um evento especial de encerramento. Um dos destaques do evento é o super bingo, que distribuirá prêmios incríveis: R$ 5.000,00 em dinheiro para o 1° prêmio, uma TV de 40 polegadas para o 2° prêmio, um micro-ondas para o 3° prêmio, uma bicicleta para o 4° prêmio e uma air fryer para o 5° prêmio.

A comunidade de Matinhos aguarda com grande expectativa mais esta edição da Festa da Tainha, evento que não apenas fortalece os laços culturais e comunitários, mas também traz um impacto econômico positivo para a região.

Com um histórico de sucesso e crescimento a cada ano, a festa atrai não apenas moradores locais, mas também visitantes do Litoral e turistas de outras regiões

Na última edição, a participação alcançou a marca de 4 mil pessoas, demonstrando o crescente interesse e apoio da comunidade. Comerciantes locais também estão otimistas, esperando um aumento nas vendas e na visibilidade de seus negócios durante os dias de festa.