Festa de São Sebastião, na “Ilha do Amparo”, terá cozinha comunitária reequipada

Nos dias 25 e 26 de janeiro (sábado e domingo), a Vila do Amparo, em Paranaguá, realiza a Festa de São Sebastião, padroeiro da comunidade. Também conhecida como “Ilha do Amparo“, por seu acesso ser exclusivamente por água, a comunidade marítima, na verdade, fica no continente, às margens da baía de Paranaguá.

O evento contará com extensa programação religiosa e gastronômica, especialmente pratos com frutos do mar. Durante todo o dia, barcos sairão do trapiche do Rocio para fazer o transporte dos visitantes.

A festa ficará centralizada na cozinha comunitária, mas também é possível optar pelos restaurantes e lanchonetes. Durante os dias do evento, os presentes também vão poder conferir apresentações musicais com a dupla Edison e Alex, Max Wilian e Renato Soares.

O evento é organizado pela comunidade do Amparo e conta com apoio da Prefeitura de Paranaguá.

“A Prefeitura de Paranaguá está promovendo a reestruturação da cozinha comunitária, que estava abandonada. Por isso, estamos equipando a cozinha levando para lá freezer, fogão de seis bocas com forno, mesas industriais e demais utensílios para que a comunidade possa usar, não somente nesse, mas em todos os eventos que desejar”, explica o secretário de Aquicultura e Pesca, Marcio Vega.

Segundo a organização, no sábado (25), os barcos saem do trapiche do Rocio a partir das 9h e seguem até meia-noite. No domingo (26), a travessia acontece das 6h às 18h30.

Em breve, serão divulgados mais detalhes do evento nas redes sociais da Prefeitura e no Correio do Litoral.