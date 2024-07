Festa do Divino Espirito Santo de Guaratuba vai até o domingo

Festa do Divino na quinta-feira (11), dia do Barreado da Evani e Amigos | foto: Rodrigo Labatut

A Festa do Divino Espírito Santo, de Guaratuba, encerra neste domingo, ainda com previsão de chuva, pelo Simepar. O sol só aparece na segunda-feira (15), de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná.

Mas a animação da tradicional festa tem expectativa de grande público debaixo das coberturas. Na noite deste sábado, o show fica por conta da banda Full House.

No domingo, tem dois shows: Ministério Missão 27, a partir das 21, e

Tchê Garotos, às 22h30. No último dia também acontece o bingão do Festival de Prêmios.

Na parte religiosa, tem missas e novenas no sábado e Missa Festiva no domingo e a divulgação do casal-festeiro-mór da Festa do Divino Espírito Santo de 2025.

Programação completa dos últimos dias:

Sábado, 13

10h – Abertura das Barracas

11h – Missa com Novena

12h – Almoço musical com Marcia e João Vitor

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação do Guaratuba Woman’s Club)

14h às 17h – Concurso Cinderela e Príncipe 2024 (Pavilhão Principal)

14h – Bolo do Divino

16h – Novena com bênçãos especiais

18h – Procissão Luminosa – se não chover, saindo da Gruta

19h – 9ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Pe. Oliton, C.Ss.R.

Noveneiros do dia:

Divino Espírito Santo:

Pastorais da Catequese/criança/jovens e servidores do altar.

Santíssima Trindade:

Vereadores; Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Meio Ambiente, Habitação, Obras e

Infraestrutura, Finanças e Instituto Guaraprev.

20h – Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h – Bingo da Noite (Salão Paroquial)

21h – Show com Full House (Palco Principal)

1h30 – Encerramento

Domingo, 14

10h – Abertura das Barracas

10h – Missa Festiva Pe. Oliton e Pe. Thiago – Celebração Paroquial, todas as comunidades convidadas

12h – Almoço musical

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

18h – Festival de Prêmios (Palco Principal com transmissão para os demais pavilhões)

21h30 – Show com Ministério Missão 27 (Palco Principal)

22h30 – Show de encerramento com Tchê Garotos (Palco Principal)

1h – Encerramento geral