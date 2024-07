Festa do Divino prossegue nesta quinta com Barreado da Evani e Amigos

Continua até o próximo domingo (14) a Festa do Divino Espírito Santo de Guaratuba. Nesta quinta-feira (11), a grande atração da noite é o Barreado da Evani e Amigos, no 17º Batuque da Cozinha, a partir das 19h.

Também terá os tradicionais Churrasco do Divino e o Pastel da Igreja, entre outras atrações gastronômicas, além de shows, bingos e barracas comerciais.

Como em todos os dias, a abertura das barracas é às 10h e o encerramento à 1h. A partir das 9h30, acontece a recepção das caravanas dos grupos da terceira idade de diversas cidades.

Haverá missa com Novena em Ação de Graças à Melhor Idade, às 11h, almoço musical com Lyncol Chaves e apresentação do Rei e Rainha, na Tarde Dançante da Melhor Idade.

A noite festiva termina com apresentações do Grupo de Dança Gaúcha Laços Campeiro – Patrão Erasmo, do Grupo de Dança Gaúcha de Coração e Tradição e com show do Grupo Portal Gaúcho.

Confira a programação completa da até domingo:

Quinta-feira, 11

9h30 – Recepção das Caravanas da Melhor Idade

10h – Abertura das Barracas

11h – Missa com Novena em Ação de Graças à Melhor Idade

12h – Almoço musical com Lyncol Chaves

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação do Guaratuba Woman’s Club)

14h às 18h – Apresentação Rei e Rainha – Tarde Dançante da Melhor Idade (Pavilhão

Principal)

16h – Novena com bênçãos especiais

19h – 7ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Pe. Charles

Choury, C.Ss.R.

Noveneiros do dia:

Divino Espírito Santo:

Comunidade São Luiz Gonzaga; Rotary Club/Womans Club/APADVG/Apae

Santíssima Trindade:

Copel; Sanepar. Emater, Escritórios Contábeis e Secretaria do Meio Ambiente, Clubes de Motos,

Subprefeitura do Cubatão e Subprefeitura do Coroados.

19h – Batuque na Cozinha: Barreado com Evani e Amigos (Praça de Alimentação)

20h – Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h – Bingo da Noite (Salão Paroquial)

21h – Apresentação do Grupo de Dança Gaúcha Laços Campeiro – Patrão Erasmo (Palco

Principal)

21h30 – Apresentação do Grupo de Dança Gaúcha de Coração e Tradição (Palco Principal)

22h – Show com Grupo Portal Gaúcho (Palco Principal)

1h – Encerramento

Sexta-feira, 12

9h30 – Recepção das Caravanas da Melhor Idade

10h – Abertura das Barracas

11h – Missa com Novena em Ação de Graças à Melhor Idade

12h – Almoço musical com Duo Old – Lee e Panda

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

14h às 18h – Apresentação Quadrilha do Divino e Tarde Dançante (Pavilhão Principal)

16h – Novena com bênçãos especiais

19h – 8ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Pe. Primo, C.Ss.R.

Noveneiros do dia:

Divino Espírito Santo:

Comunidades Santo Antônio /Apostolado da Oração/Pastorais: Ministros/PPI e Social

Santíssima Trindade:

Farmácias, Profissionais da Saúde; Secretaria Municipal de Saúde, Rede Hoteleira e

Patrocinadores em geral.

20h – Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h – Bingo da Noite (Salão Paroquial)

20h30- Apresentação cultural com Circolo Italiano Di Joinville (Palco Principal)

21h – Banda Marvin (Palco Principal)

23h – Show com Marjorie e Mell (Palco Principal)

1h30 – Encerramento

Sábado, 13

10h – Abertura das Barracas

11h – Missa com Novena

12h – Almoço musical com Marcia e João Vitor

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação do Guaratuba Woman’s Club)

14h às 17h – Concurso Cinderela e Príncipe 2024 (Pavilhão Principal)

14h – Bolo do Divino

16h – Novena com bênçãos especiais

18h – Procissão Luminosa – se não chover, saindo da Gruta

19h – 9ª Novena em louvor ao Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Pe. Oliton, C.Ss.R.

Noveneiros do dia:

Divino Espírito Santo:

Pastorais da Catequese/criança/jovens e servidores do altar.

Santíssima Trindade:

Vereadores; Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Meio Ambiente, Habitação, Obras e

Infraestrutura, Finanças e Instituto Guaraprev.

20h – Jantar com churrasco, frutos do mar e outros (Praça de Alimentação)

20h – Bingo da Noite (Salão Paroquial)

21h – Show com Full House (Palco Principal)

1h30 – Encerramento

Domingo, 14

10h – Abertura das Barracas

10h – Missa Festiva Pe. Oliton e Pe. Thiago – Celebração Paroquial, todas as comunidades

convidadas

12h – Almoço musical

14h às 18h – Bingo da Tarde (Coordenação Guaratuba Woman’s Club)

18h – Festival de Prêmios Palco Principal com transmissão para os demais pavilhões

21h30 – Show com Ministério Missão 27 (Palco Principal)

22h30 – Show de encerramento com Tchê Garotos (Palco Principal)

1h – Encerramento geral