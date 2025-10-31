Festa do Rocio celebra a padroeira do Paraná e reforça o turismo religioso no Estado
A Festa do Rocio é realizada há mais de dois séculos e atrai cerca de 500 mil pessoas ao longo de sua programação
A Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, é uma das maiores celebrações religiosas do Sul do Brasil. Ela integra o calendário oficial do turismo paranaense e conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setu), com o programa Paraná + Eventos. A 212ª edição será realizada a partir de 1º de novembro em Paranaguá, no Litoral, reunindo fiéis, devotos e turistas de diversas regiões do Estado e do País.
Como parte das ações de divulgação, a imagem peregrina de Nossa Senhora do Rocio visitou nesta quarta-feira (29) instituições públicas e privadas em Curitiba, incluindo o Palácio Iguaçu, a Assembleia Legislativa, a Santa Casa e a própria sede da Setu. As celebrações antecedem a programação oficial da festa e reforçam a importância do turismo religioso como instrumento de fé, cultura e desenvolvimento regional.
Segundo o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, o evento representa mais que uma manifestação de devoção. “O turismo é sobre pessoas, sobre histórias e sobre conexões humanas. Quando falamos em fé, falamos também em cultura, tradição e pertencimento. A Festa do Rocio é um exemplo dessa força que une fé e turismo, movimentando a economia e fortalecendo o sentimento de identidade do povo paranaense”, destacou.
A Festa do Rocio é realizada há mais de dois séculos e atrai cerca de 500 mil pessoas ao longo de sua programação. Neste ano, o tema “Com a Mãe do Rocio, aos pés da Cruz” dá continuidade à preparação para o jubileu de 50 anos do título de padroeira do Paraná, que será celebrado em 2027. A programação inclui missas, novenas, procissões, cavalgadas, romarias e atividades culturais, como a Corrida e Caminhada com a Mãe do Rocio.
O coordenador do Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná, Eliseu Rocha, lembrou que a festa é reconhecida como patrimônio cultural e turístico do Estado e movimenta fortemente o Litoral. “A Festa do Rocio está no calendário oficial do Paraná e é reconhecida pelo Vaticano. No dia da procissão, são cerca de 120 mil pessoas em Paranaguá, movimentando hotéis, restaurantes e o comércio local. É um exemplo de como a fé impulsiona o turismo e gera desenvolvimento para toda a região”, explicou.
O reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, padre Dirson Gonçalves, ressaltou o papel do Governo do Estado na valorização dessa tradição. “A Secretaria do Turismo tem contribuído muito para que essa devoção seja cada vez mais conhecida. O apoio institucional amplia a divulgação e fortalece o turismo religioso, que atrai não só os devotos, mas também visitantes que vêm conhecer o santuário, a história e a cultura do Rocio”, afirmou.
Com mais de 200 anos de história, a devoção a Nossa Senhora do Rocio teve origem no século XVII, em Paranaguá, e foi reconhecida oficialmente pelo Vaticano em 1977, quando a santa foi proclamada padroeira do Paraná pelo Papa Paulo VI. A festa simboliza a união entre espiritualidade e tradição, sendo hoje um dos principais atrativos do turismo religioso do Estado.
212ª Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio – Padroeira do Paraná
Local: Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio – Praça Padre Thomas Sheehan, Paranaguá (PR)
Início: 1º de novembro, às 20h – Missa com a Troca do Manto
Novenas: 6 a 14 de novembro – 6h, 9h, 12h, 14h, 16h e 19h (às 6h, 9h e 19h com missa e novena)
Atividades especiais:
- 1ª Corrida e Caminhada com a Mãe do Rocio
- 2º Passeio Pet
- 11ª Cavalgada da Fé
- 5ª Moto Romaria
- 4ª Romaria das Crianças
- 20ª Procissão Marítima
- 13ª Procissão Ciclística
- 2ª Romaria dos Caminhoneiros
- 9ª Procissão Motorizada
- 212ª Procissão Solene e Procissão Luminosa de Retorno ao Santuário
As datas, horários e locais de saída das procissões serão divulgados pela organização do evento após a conclusão do processo de oficialização com órgãos de segurança e a Prefeitura de Paranaguá.