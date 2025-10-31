Festa do Rocio celebra a padroeira do Paraná e reforça o turismo religioso no Estado

A Festa do Rocio é realizada há mais de dois séculos e atrai cerca de 500 mil pessoas ao longo de sua programação

Foto: Prefeitura de Paranaguá

A Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, é uma das maiores celebrações religiosas do Sul do Brasil. Ela integra o calendário oficial do turismo paranaense e conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setu), com o programa Paraná + Eventos. A 212ª edição será realizada a partir de 1º de novembro em Paranaguá, no Litoral, reunindo fiéis, devotos e turistas de diversas regiões do Estado e do País.

Como parte das ações de divulgação, a imagem peregrina de Nossa Senhora do Rocio visitou nesta quarta-feira (29) instituições públicas e privadas em Curitiba, incluindo o Palácio Iguaçu, a Assembleia Legislativa, a Santa Casa e a própria sede da Setu. As celebrações antecedem a programação oficial da festa e reforçam a importância do turismo religioso como instrumento de fé, cultura e desenvolvimento regional.

Segundo o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, o evento representa mais que uma manifestação de devoção. “O turismo é sobre pessoas, sobre histórias e sobre conexões humanas. Quando falamos em fé, falamos também em cultura, tradição e pertencimento. A Festa do Rocio é um exemplo dessa força que une fé e turismo, movimentando a economia e fortalecendo o sentimento de identidade do povo paranaense”, destacou.

A Festa do Rocio é realizada há mais de dois séculos e atrai cerca de 500 mil pessoas ao longo de sua programação. Neste ano, o tema “Com a Mãe do Rocio, aos pés da Cruz” dá continuidade à preparação para o jubileu de 50 anos do título de padroeira do Paraná, que será celebrado em 2027. A programação inclui missas, novenas, procissões, cavalgadas, romarias e atividades culturais, como a Corrida e Caminhada com a Mãe do Rocio.

O coordenador do Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná, Eliseu Rocha, lembrou que a festa é reconhecida como patrimônio cultural e turístico do Estado e movimenta fortemente o Litoral. “A Festa do Rocio está no calendário oficial do Paraná e é reconhecida pelo Vaticano. No dia da procissão, são cerca de 120 mil pessoas em Paranaguá, movimentando hotéis, restaurantes e o comércio local. É um exemplo de como a fé impulsiona o turismo e gera desenvolvimento para toda a região”, explicou.

O reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, padre Dirson Gonçalves, ressaltou o papel do Governo do Estado na valorização dessa tradição. “A Secretaria do Turismo tem contribuído muito para que essa devoção seja cada vez mais conhecida. O apoio institucional amplia a divulgação e fortalece o turismo religioso, que atrai não só os devotos, mas também visitantes que vêm conhecer o santuário, a história e a cultura do Rocio”, afirmou.

Com mais de 200 anos de história, a devoção a Nossa Senhora do Rocio teve origem no século XVII, em Paranaguá, e foi reconhecida oficialmente pelo Vaticano em 1977, quando a santa foi proclamada padroeira do Paraná pelo Papa Paulo VI. A festa simboliza a união entre espiritualidade e tradição, sendo hoje um dos principais atrativos do turismo religioso do Estado.

212ª Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio – Padroeira do Paraná

Local: Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio – Praça Padre Thomas Sheehan, Paranaguá (PR)

Início: 1º de novembro, às 20h – Missa com a Troca do Manto

Novenas: 6 a 14 de novembro – 6h, 9h, 12h, 14h, 16h e 19h (às 6h, 9h e 19h com missa e novena)

Atividades especiais:

1ª Corrida e Caminhada com a Mãe do Rocio

2º Passeio Pet

11ª Cavalgada da Fé

5ª Moto Romaria

4ª Romaria das Crianças

20ª Procissão Marítima

13ª Procissão Ciclística

2ª Romaria dos Caminhoneiros

9ª Procissão Motorizada

212ª Procissão Solene e Procissão Luminosa de Retorno ao Santuário

As datas, horários e locais de saída das procissões serão divulgados pela organização do evento após a conclusão do processo de oficialização com órgãos de segurança e a Prefeitura de Paranaguá.