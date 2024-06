Festa dos 57 anos de Matinhos tem tarde com artistas locais e noite “Os Serranos”

A festa de aniversário de Matinhos, que completa 57 anos nesta quarta-feira, 12 de junho, começou cedo, com ato cívico, às 8h, e o desfile cívico de escolas e instituições, a partir das 9h. Às 11h30, teve a distribuição do bolo de 57 metros.

Às 16h, o Núcleo de Pastores irá celebrar um culto ecumênico no Paço Municipal. A sede da Prefeitura de Matinhos fica na Rua Pastor Elías Abraão, nº 22, Centro.

No espaço dos shows montado próximo à rotatória da av. Curitiba, a partir das 15h se apresentam os artistas locais, no Palco Sunset, mostrando a diversidade de estilos do cenário musical matinhense:

🔹Tio Deck

🔹Banda Pimenta Rosa

🔹Alexandre Albini DJ

🔹LEOX

🔹Bony e Deby e Banda Pegada Brasileira

🔹Sergio Cardoso & Serginho

Às 18h e 20h tem o circo e, à noite, a atração nacional é o grupo gaúcho “Os Serranos”, que sobe ao palco às 21h

Para que todos aproveitem as atrações gratuitas, a Prefeitura disponibilizou ônibus extras da tarifa zero após os shows.