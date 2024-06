Festival 1º Curta Paranaguá abre inscrições neste sábado

Serão abertas neste sábado as inscrições para filmes no 1º Curta Paranaguá. O evento acontece em setembro, mas os interessados em participar com suas produções devem se inscrever entre 15 e 30 de junho. As inscrições e as exibições são gratuitas.

O objetivo principal do Curta Paranaguá é proporcionar um espaço para artistas e cineastas paranaenses com filmes convidados e brasileiros nas mostras competitivas, bem como promover a diversidade cultural por meio do cinema, fomentando a produção audiovisual, em especial na região litorânea do Paraná.

A 1ª edição do Curta Paranaguá – Festival de curtas-metragens, acontecerá entre os dias 18 e 22 de setembro de 2024, no Teatro Rachel Costa.

O festival acontecerá de forma presencial e online com mostras competitivas nas categorias: ficção, documentário, experimental, animação e infantil. Também haverá uma oficina de produção de curtas metragens, com Tiago Nascimento.

O Curta Paranaguá é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, com recursos do Governo Federal da Lei Paulo Gustavo

Quem tiver interessado, deve acessar o site do evento: curtaparanagua.com.br

Programação (resumo*)

Quarta – 18/09 – Cerimônia de Abertura com filmes curta e longa-metragem convidados

Quinta – 19/09 – Mostras competitivas e longa convidado

Sexta – 20/09 – Mostras competitivas e longa convidado

Sábado – 21/09 – Mostras competitivas e longa convidado

Domingo – 22/09 – Cerimônia de encerramento e premiação

* A programação completa ainda será divulgada

Homenagem a Cyro Matoso

O 1º Curta Paranaguá homenageia Cyro Matoso, cineasta amador do litoral paranaense, faleceu aos 85 anos e deixou uma marca significativa na cena cinematográfica local.

Autodidata, descobriu sua paixão pelo cinema na década de 70, produzindo com recursos próprios ou provenientes de vendas de suas obras de arte.

Seu primeiro filme, “Aparição da Virgem do Rocio”, em 1975, recebeu prêmio incentivo no Festival Nacional de Super-8, onde concorreu como único paranaense.

Além de cineasta, Matoso era um talentoso pintor e desenhista, retratando a antiga Paranaguá em suas obras. Seu legado inclui filmes que mesmo com limitações técnicas capturam a essência da cidade. Apesar de nunca ter lucrado financeiramente com suas obras, sua paixão e dedicação pelo cinema são inspiradoras. Seu trabalho continuará a brilhar nas telas e nas memórias daqueles que o admiram.



Oficina “Meu Primeiro Curta”

com Tiago Nascimento

Você já sonhou em contar uma história através das lentes de uma câmera? Ou talvez tenha uma ideia brilhante para um curta-metragem, mas não sabe por onde começar? Esta é a oportunidade perfeita para os apaixonados por cinema mergulharem no universo da produção cinematográfica.

Durante quatro dias intensivos, você terá a chance de aprender os fundamentos do cinema, desde o desenvolvimento de ideias e roteiros até a produção e edição de um curta-metragem original.

Venha fazer parte do movimento cinematográfico e transforme suas ideias em realidade. A produção será exibida na tela grande na noite de encerramento do Festival.

Data da Oficina: de 18 a 21/09 das das 9h às 13h

Local: a definir

Total de vagas: 20

* Inscrições a partir de agosto