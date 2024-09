Festival Curta Paranaguá acontece de quarta a domingo

Acontece de quarta a domingo (18 a 22) o festival de curtas-metragens “Curta Paranaguá”. As exibições serão no Teatro Rachel Costa e pela internet. É a primeira edição do festival, que será realizado presencialmente e online, através do site oficial do evento.

São 56 curtas nas categorias ficção, documentário, animação, experimental e infantil, selecionados entre 185 produções de 20 estados inscritas. Também haverá longas metragens “convidados”, com sessões às 20h.

Abertura será com o filme “Lista de Desejos para Superagüi”, dirigido por Pedro Giongo, que estará presente na sessão. O longa-metragem conquistou o prêmio de Melhor Filme na Mostra Aurora do 27º Festival de Cinema de Tiradentes deste ano. Todas as sessões dos longas ocorrem às 20h.

Programação:

Quarta-feira (18)

20h – Cerimônia de abertura com exibição de longa-metragem “Lista de Desejos para Superagüi” com a presença do diretor Pedro Giongo;

Sinopse: Martelo é um pescador de 70 anos que ainda não conseguiu se aposentar. Ele é o homem farol, aponta sua luz para a ilha de Superagüi e só ilumina desejos terrenos, que dizem muito sobre o momento atual: melhores condições de trabalho, se aposentar com dignidade, voltar a ser como era antigamente.

Quinta-feira (19)

14h – Sessão infantil para escolas;

16h e 18h – Mostra competitiva várias categorias;

20h – Longa-metragem “Entrelinhas” com a presença da produtora Andréia Kaláboa;

Sinopse: 1971. Beatriz, 17 anos, estudante, é detida por policiais do Dops e militares do Quartel General de Curitiba sob a acusação de ser colaboradora de estudantes subversivos e de fazer parte de uma célula da VAR-Palmares na tríplice fronteira. Após resistir a dez dias de torturas em Foz do Iguaçu sem que os militares conseguissem comprovar o envolvimento dela com as acusações, Beatriz é trazida de volta à Curitiba toda estraçalhada e entregue aos pais por um oficial do exército que, ao devolvê-la à família, simplesmente diz: “Desculpem, foi um engano”!

Trailer

Sexta-feira (20)

14h – Sessão inclusão infantil.

16h e 18h – Mostra competitiva várias categorias;

20h – Longa-metragem convidado “Casa Izabel” com a presença da atriz e produtora Laura Haddad;

Sinopse: Em uma isolada casa grande fundada por uma elite escravocrata, instala-se um retiro de crossdressers. Nela homens vestem-se de uma realidade glamorosa e delirante, distante dos anos de chumbo da ditadura militar no Brasil dos anos 70. As mentiras contadas nessa liberdade forjada começam a ruir quando inevitavelmente o establishment se infiltra na casa, rompendo a fronteira das maquiagens e de todos os artifícios de distração da fatalidade.

Sábado (21)

14h – Sessão infantil;

16h e 18h – Mostra competitiva várias categorias;

20h – Longa-metragem convidado “A macabra biblioteca do Dr. Lucchetti” com a presença do diretor Paulo Biscaia

Sinopse: Na Curitiba de 1959, o detetive Clayton se vê envolvido ao aceitar um caso de Helen Zola, desencadeando uma série de eventos que o levam a confrontar seu próprio passado sombrio. Enquanto investiga o enigmático Dr. Zola, Clayton se vê às voltas com segredos monstruosos que incluem sua melhor amiga Vonetta, uma mitológica biblioteca de livros sobrenaturais, tudo convergindo em uma espiral de tramas que transcendem o tempo. Inspirado pelos personagens do “papa do pulp brasileiro”, Rubens Francisco Lucchetti.

Domingo (22)

14h – Sessão infantil;

16h e 18h – Mostra competitiva várias categorias;

20h – Cerimônia de encerramento e premiação com a participação de atriz convidada.

Troféu Bagrinho

Uma premiação elegerá entre os 56 filmes selecionados, os melhores curtas-metragens nas seguintes categorias: Melhor Ficção, Melhor Documentário, Melhor Animação, Melhor Experimental, Melhor Infantil, Melhor Roteiro, Melhor Direção, Menção Honrosa e Melhor Filme pelo Voto Popular.

A reserva gratuita de ingressos e a votação ocorrem pelo site: https://curtaparanagua.com.br/

Assista online:

https://curtaparanagua.com.br/assista-online

Oficina de cinema “Meu Primeiro Curta”

Faz parte da programação do Curta Paranaguá a oficina de cinema gratuitta “Meu Primeiro Curta”, que será ministrada por Tiago Nascimento, da TCN Filmes. A oficina será realizada de 18 a 21 de setembro das 9h às 13h na Casa Elfrida Lobo, em Paranaguá. Foram oferecidas 20 vagas, já preenchidas. O resultado da oficina será exibido na noite de encerramento e premiação do festival.

O Curta Paranaguá é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, com recursos do Ministério da Cultura destinados pela Lei Paulo Gustavo.

Programação completa: