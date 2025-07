Pontal sedia Campeonato Paranaense Esporte Bay de Motocross

Pontal do Paraná sedia, neste final de semana, a 3ª etapa do Campeonato Paranaense Esporte Bay de Motocross. O evento vai reunir alguns dos melhores pilotos do Brasil.

A organização é da Prefeitura de Pontal do Paraná, com supervisão da Federação Paranaense de Motociclismo e Confederação Brasileira de Motociclismo, com apoio do Governo do Estado do Paraná, através dos Jogos de Aventura e Natureza.

As provas acontecem no sábado (26) e domingo (27), no antigo alojamento da Techint, na Rua Pardal, 515 em Pontal do Sul.

Confira a programação completa: