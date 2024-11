Festival Negritude UFPR tem debate e exposição em Matinhos

Começa nesta quinta-feira (1º), em Curitiba, o Festival Negritude UFPR. O evento, que chega a sua 10° edição no ano de 2024, acontece todo mês de novembro em comemoração ao mês da Consciência Negra e, neste ano, tem como lema Griôs e Erês: confluências para um futuro ancestral.

No Litoral, a programação começa no dia 7 com o II Ciclo de Debates em Estudos Africanos, Afro-brasileiros e nas Relações Étnico-raciais que ocorre às 19h30 na UFPR Litoral, em Matinhos. No dia 14, a UFPR Litoral recebe a exposição “Deuses que Dançam”, que ficará no hall do auditório da universidade, aberta para visitação à comunidade.

O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado, em 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695.

Dados levantados pelo último censo do IBGE, realizado em 2022, comprovaram que mais da metade da população brasileira é constituída por pessoas negras, chegando a 55,5%. É a primeira vez, desde 1991, em que a maior parte da população é parda, com 92,1 milhão de brasileiros pertencentes ao grupo, enquanto 20,6 milhões se declararam pretos.

Ainda assim, o crescimento da comunidade negra brasileira não impede estes de sofrerem constantemente com a discriminação racial, pelo contrário, a recente pesquisa “Percepções sobre o racismo no Brasil”, realizada pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), verificou que 51% dos brasileiros já presenciaram atos racistas, sendo que, em cada 10 brasileiros entrevistados, 6 disseram não ter dúvidas ou ressalvas de que o Brasil é um país racista.

A programação na UFPR Litoral

07/11/2024

II Ciclo de Debates em Estudos Africanos, Afro-brasileiros e nas Relações Étnico-raciais

Descrição: o 3° encontro do Ciclo debaterá as Literaturas afro-brasileiras no contexto de sala de aula, com participação da Profª Amanda Crispim Ferreira (UTFPR) e mediação do Prof. Robson José Custódio (UFPR).

Horário: 19h30

Local: UFPR Litoral – Auditório Juliano Fumaneri Weiss – Rua Castro, 130 – Centro, Matinhos – PR

Inscrições aqui: https://docs.google.com/forms…

Mais sobre: https://africaufpr.wixsite.com/ii-ciclo-de-debates

14/11/2024

Exposição “Deuses que Dançam”

Descrição: exposição artística pedagógica que apresenta os Orixás de Candomblé.

*Obs: ficará aberta para visitação no Setor Litoral

Data: 14 até 22/11/2024

Horário: 10h

Local: Hall do auditório do Setor Litoral UFPR Matinhos

Mais sobre: @nucleoarteufpr

Confira toda a programação e faça sua inscrição: https://sipad.ufpr.br/2024-4/