Exposição da UFPR Litoral acontece em terreiro e centro cultural

A exposição “Deuses que Dançam”, organizada pelo Núcleo de Arte e Educação da UFPR Litoral, chega a sua 4ª edição com a primeira inédita experiência imersiva no universo do candomblé.

A inauguração será nesta terça-feira (24), no terreiro da artista e yalorixá Milah D’Oxum (Milah Gouveia), o Templo Natural Axé Flor de Ouro e Maria Padilha (Ilê Axé Igbá Oni Opará). A mostra ficará aberta até 17 de outubro, as visitas devem ser agendadas.

No centro da mostra estão os orixás, divindades ancestrais africanas que regem as forças da natureza, representados por manequins adornados com trajes rituais desenhados pela Yalorixá Milah D’Oxum. As vestimentas capturam a beleza e a profundidade espiritual das divindades em suas expressões dançantes, celebrando a ligação entre a arte e a fé.

Coordenada pela professora Gisele Kliemann, a exposição tem como proposta promover uma imersão cultural afro-religiosa e artística nas tradições do Candomblé.

As indumentárias foram elaboradas e confeccionadas por Milah Gouveia, com o apoio dos colaboradores Breno Oberdan, Mariana Rossafa e Suh Inouhe, e os manequins em tamanho natural foram desenvolvidos por Rhodrigo Clhöe e confeccionados por Otoniel Cruz Pessoa. Em sua restauração, participaram diversos bolsistas e voluntários do Programa Núcleo de Arte e Educação.

Terreiro e centro cultural

O Templo Natural Axé Flor de Ouro e Maria Padilha (Ilê Axé Igbá Oni Opará) é um importante centro cultural e comunidade tradicional do município. Funciona como centro cultural e está em processo de reconhecimento, pelo Ministério da Cultura, como Ponto de Cultura.

Este ambiente autêntico reflete a conexão viva entre arte, cultura, religião e comunidade e torna a experiência ainda mais rica e profunda, permitindo aos visitantes essa imersão nas manifestações do candomblé. O terreiro fica na rua C, 41, na Colônia dos Pescadores, no bairro Rio da Onça.

Todas as visitas à exposição serão guiadas e vão acontecer às terças e às quintas, entre os dias 24 de setembro a 17 de outubro, em três horários: às 15, 17 e 19h, com vagas limitadas a 30 pessoas por visita, que deverão ser agendadas previamente por meio deste formulário online.

https://docs.google.com/forms/…

Exposição “Deuses que Dançam”

Período: 24 de setembro a 17 de outubro

Local: Axé Flor de Ouro Ile Asé Igbá Oní Opará – Rua C, nº 41, Colônia dos Pescadores/Rio da Onça, Matinhos.

Visitação: Apenas com agendamento prévio através desse formulário, o solicitante receberá uma resposta da equipe do núcleo de arte e educação ([email protected]) em seu e-mail informado, confirmando a disponibilidade da vaga para o dia e horário escolhido.

Para quem se inscrever para participação individual deverá indicar uma data e horário de interesse e caso tenha algum grupo marcado para esse dia com vaga, a equipe do núcleo de arte e educação entrará em contato confirmando ou informando outras datas com vagas disponíveis.