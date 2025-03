Festival Vela e Motor: 1ª etapa consagra a Ilha do Mel como palco da vela oceânica

Fotos: Maurício Wodiani / PMP / Divulgação

A primeira etapa do Festival Vela e Motor, organizado pela Federação de Iatismo do Paraná (Feip), nesse sábado (29), na Ilha do Mel, foi marcada por fortes emoções. Com a participação de 14 veleiros de oceano, de 19 e 36 pés, a regata desafiou as tripulações com condições exigentes de vento e correnteza, tornando a disputa ainda mais emocionante.

A largada aconteceu às 13h, próximo à Ponta Oeste, com vento sudeste rondando para leste e uma correnteza enchente, fator que aumentou a dificuldade do percurso. O trajeto levou os competidores até a ponta sul da Ilha das Peças, onde foi necessário muita técnica para vencer as adversidades naturais.

Após a marcação da boia, os veleiros armaram as velas balão e seguiram com vento de popa e correnteza favorável, contornando novamente a Ponta Oeste e cruzando a linha de chegada no trapiche de Nova Brasília. Após a prova, as embarcações se reuniram na região do Bananal.

Na cerimônia de premiação, foram entregues troféus para os três primeiros colocados de cada classe, além das categorias especiais:

Fita Azul, para o primeiro barco a cruzar a linha de chegada;

Rating, que considera o tempo corrigido conforme as características de cada modelo;

Classes especiais, incluindo Micro19, Skipper21 e Delta36.

A Marinha do Brasil também recebeu uma homenagem com o troféu especial “Valeu“, em reconhecimento ao apoio prestado à segurança aquaviária e ao incentivo às competições náuticas.

O sucesso do Festival Vela & Motor em Paranaguá reforça a importância de eventos como esse para o fomento do turismo na cidade.

Texto: Kaike Melo / Feip / Prefeitura de Paranaguá