O mês de fevereiro de 2024 apresentou anomalias de chuva bastante variáveis no Paraná, informou o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).

De modo geral, choveu acima da média no centro-sul e no leste paranaense, entre a RMC e o Litoral. Em Guaratuba e Paranaguá foram mais de 300 mm. O mesmo aconteceu em Matinhos e Pontal do Paraná, onde o Simepar não tem estação pluviométrica.

Em Palmas, por exemplo, choveu perto de 200 mm. Já no oeste do estado o déficit de precipitação foi mais expressivo. Em Foz do Iguaçu e Cascavel choveu bem abaixo das médias históricas.

Tivemos ao longo do mês ocorrência de chuvas em vários dias, mas na sua maioria os eventos atuaram de forma localizada, situação típica da estação do verão. Tempestades ocorreram em Curitiba (03/02) e alagamentos foram registrados em Londrina (20/02) e Guarapuava (25/02). Frente fria mais organizada deslocou-se pelo estado no dia 27/02.

Anomalia de precipitação (mm) – Fevereiro/2024

As temperaturas médias ficaram acima dos valores históricos em boa parte do interior paranaense. Na maioria das cidades esta anomalia variou entre 1 e 2°C acima das médias históricas. No oeste do estado, os valores da tarde (máximas) apresentaram anomalias positivas acima dos 2°C.

Menor temperatura do mês ocorreu em Palmas, com 13,1°C (15/02). Em Antonina as temperaturas alcançaram os 41,3°C no dia 13/02.