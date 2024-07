Final de semana tem esporte em cinco cidades do Litoral

Circuito de surf, campeonato de teqball, mountain bike e a participação de ídolos do esporte paranaense no tradicional Jogo das Estrelas estão entre as atrações deste fim de semana no Litoral do Paraná. As competições fazem parte do Festival de Inverno dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs), neste sábado e domingo (27 e 28).

Serão disputadas 12 modalidades em Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Morretes e Guaraqueçaba.

O Festival de Inverno, que acontece no Litoral, é a segunda etapa da edição 2024 dos Jogos de Aventura e Natureza. A primeira foi em fevereiro, em Curitiba e cidades da Região Metropolitana, e envolveu mais de 5 mil pessoas. Após o Litoral, a terceira e última será no Vale do Iguaçu, entre 14 e 22 de setembro.

COMPETIÇÕES – Entre as principais atrações está a terceira etapa do Circuito Paranaense de Surf Amador 2024, que acontece na Praia Brava de Guaratuba. O campeonato, realizado pela Federação Paranaense de Surf, faz parte dos JANs e conta com disputas nas categorias sub-12, sub-14, sub-14 feminino, sub-16, sub-16 feminino, sub-18, universitário, Curitiba, Master, Grand Master, Open e Open feminino. São duas pranchas e R$ 12 mil em premiação.

Em Matinhos, o Campeonato Paranaense de Teqball coloca seis categorias da modalidade em disputa na Arena Vicente Gurski. As inscrições estarão abertas até sexta-feira (26) para os interessados em participar do torneio de dupla masculina (adulto), dupla feminina (adulto), dupla mista (adulto), individual feminino, individual masculino e escolar (de 12 a 17 anos). Mais informações neste link.

Em Pontal do Paraná, acontece a quarta etapa da 1ª Copa Ninja de Mountain Bike. No sábado, o torneio inicia com as categorias speed: elite masculino e feminino (idade livre), sub-30, expert, master A, master B, senior A, senior B, veterano A, veterano B e veterano C. No domingo é a vez da Etapa Rainha, com as categorias kids, ciclo turismo, light, PCD, e-bike, sport, pro e elite. As faixas etárias e outras informações podem ser encontradas AQUI.

Morretes será o palco de uma partida entre a Seleção do Paraná e um selecionado local. O jogo está marcado para domingo, às 11h, no Campo do Cruzeiro. O técnico Cuca, o ex-jogador da seleção brasileira Leomar Leiria e Saulo, o maior artilheiro da história do Paraná Clube, são alguns dos nomes confirmados.

Em Guaraqueçaba, o esporte é o skate, no sábado, às 9h, em local ainda não divulgado.

Teqball | foto: SEES

Confira a programação completa do fim de semana:

Sábado 27/07

Teqball – Arena Vicente Gurski, Matinhos – 8h30

Hapkido Escolar – Colégio Estadual Paulo Freire, Pontal do Paraná – 8h

Apresentação de Lite Cross – Pista de Motocross, Pontal do Paraná – 8h

Mountain Bike – Pontal do Sul, Pontal do Paraná – 8h

Vôlei de Praia Escolar – Amosi, Pontal do Paraná – 9h

Punhobol Escolar – Amosi, Pontal do Paraná – 9h

Paranaense de Surf – Praia Brava, Guaratuba – 8h

Skate – local a definir, Guaraqueçaba – 9h

Domingo 28/07

Teqball – Arena Vicente Gurski, Matinhos – 8h30

Apresentação de Lite Cross – Pista de Motocross, Pontal do Paraná – 8h

Mountain Bike – Pontal do Sul, Pontal do Paraná – 8h

Basquete 3×3 Escolar – local a definir, Pontal do Paraná – 9h

Taekwondo Escolar – Colégio Estadual Paulo Freire , Pontal do Paraná – 9h

Paranaense de Surf – Praia Brava, Guaratuba – 8h

Jogo das Estrelas – Campo do Cruzeiro, Morretes – 11h