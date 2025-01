Final de semana tem Gustavo Mioto, Sambô e Guilherme & Santiago em dose dupla

Palco do Centro de Eventos do Balneário Marissol | foto: Clóvis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

A programação dos shows do próximo final de semana no Litoral do Paraná vai contar com duas apresentações dos sertanejos Guilherme & Santiago.

Na sexta-feira (17), às 22h, a dupla se apresenta no palco do Centro de Eventos do Balneário Marissol, em Pontal do Paraná, seguindo para as areias da Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, no sábado (18), também às 22h.

Guilherme & Santiago | foto: Divulgação

Uma das duplas sertanejas mais populares do Brasil no momento, os irmãos goianos acumulam milhões de ouvintes nas plataformas digitais e prometem agitar as duas noites de shows ao som de músicas como “Meia Noite e Meia”, “Casa Amarela” e “E Daí?”.

Outro que deve arrastar multidões ao som dançante, assim como provocar fortes emoções aos fãs da sofrência, é o cantor Gustavo Mioto. O paulista, de apenas 27 anos, é uma das principais revelações do gênero sertanejo nos últimos anos e lota shows por onde passa, não devendo ser diferente na noite da próxima sexta-feira (17), às 22h, em Matinhos.

Em apenas uma das principais plataformas de streaming de música, o cantor possui quase 12 milhões de ouvintes mensais, um indicativo de que o coral estará afiado para cantar junto os principais hits de Mioto, como “Eu Gosto Assim”, “Anti Amor” e “Solteiro Não Trai”.

Gustavo Mioto | foto: Divulgação

Para quem estiver em Pontal do Paraná no sábado (18), será possível curtir a partir das 22h o animado grupo Sambô. Formada no interior de São Paulo, a banda está em atividade desde 2003, sendo reconhecida por misturar em seu repertório hinos do samba, como “Não Deixe o Samba Morrer” e “Retalhos de Cetim”, com releituras de grandes sucessos internacionais, como “Sunday Bloody Sunday”, do U2, e “I Feel Good”, de James Brown.

Sambô | foto: Divulgação

Programação

17 de janeiro

Matinhos – 22h – Gustavo Mioto

Pontal do Paraná – 22h – Guilherme & Santiago

18 de janeiro

Matinhos – 22h Guilherme & Santiago

Pontal do Paraná – 22h – Sambô