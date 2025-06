Sanepar avisa que pode faltar água em Guaratuba nesta terça

Foto: Sanepar / Divulgação

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informa que, devido à substituição corretiva de um equipamento no sistema de Guaratuba, a ser executada nesta terça-feira (17), poderá haver oscilação de pressão na rede e falta d’água nos seguintes locais: Brejatuba, Centro, Caieiras, Nereidas, Eliane, Carvoeiro e Mirim.

Os serviços iniciam às 8h e devem ser concluídos até as 17h. A previsão é de normalização no abastecimento até as 19h, de forma gradativa.

A Sanepar lembra que em situações como esta, é essencial fazer o uso econômico da água. “Priorize a água tratada para alimentação e higiene. Não desperdice. Adie serviços que não sejam essenciais”, destaca.

“Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, diz a companhia. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, que seria suficiente para ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br