Folia do Boi de Mamão faz Carnaval por todo o Litoral 

Foto: Divulgação

A Folia do Boi de Mamão da Associação de Cultura Popular Mandicuera percorre todas as cidades do Litoral do Paraná até o dia 4 de março numa programação carnavalesca. As apresentações contam com recursos do Governo Federal através da Lei Paulo Gustavo.

Em Paranaguá, o evento tem apoio da Secretaria Municipal da Cultura e as atividades começaram em janeiro com oficinas de boneco e ensaios – o próximo é no dia 20, às 19h, na Rua da Praia.

A Folia do Boi de Mamão também vai à Antonina, neste sábado (15), às 15h, na Comunidade Agroflorestal José Lutzenberger.

No dia 22, o Boi de Mamão sai junto com o Bloco Carnavalesco Flor do Macambira, em Paranaguá. A concentração será às 12h e a saída às 15h, do Guincho, localizado na praça em frente ao Teatro Raquel Costa. As dançarinas da Unati (Universidade Aberta à Terceira Idade) também estarão presentes fazendo a apresentação de Balainha.

A Folia depois irá a Guaratuba, no dia 25, às 19h, na Praça dos Namorados. No dia 26, em Morretes, às 15h, com apresentação no Centro.

No dia 27, a apresentação será às 15h, no Auditório Primavera, na avenida Tom Jobim, em Pontal do Paraná. Dia 28 de fevereiro, Matinhos recebe os foliões em pleno Carnaval, às 16h, no Calçadão Central. Dia 3, será a vez da Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, às 15h, em frente à igreja.

A programação da Folia do Boi termina no Carnailha da Ilha dos Valadares, em Paranaguá, no dia 4 de março com saída às 16h de dois pontos: na Associação de Cultura Popular Mandicuera e no Bloco Carnavalesco Flor do Macambira.

O Encontro dos dois blocos será na Praça Cyro Abalem, às 17h. O cortejo seguirá para as margens do Itiberê às 19h.