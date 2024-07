Fórum valida ações de incentivo ao turismo náutico no lago de Itaipu

Fórum valida ações de incentivo ao turismo náutico no lago de Itaipu

Próximo passo será a elaboração de um diagnóstico para verificar as melhores formas de aproveitamento do potencial turístico do reservatório

O Fórum Permanente de Turismo Náutico no Lago de Itaipu reuniu-se na última sexta-feira (12) para prosseguir com as tratativas já iniciadas e validar ações que estão sendo projetadas para a região. Participam da iniciativa representantes da Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu (Adetur).

A pauta incluiu a apresentação dos resultados dos trabalhos já iniciados, seguida de um debate sobre visitas técnicas e as experiências observadas, bem como a criação de comitês temáticos para o desenvolvimento do turismo no reservatório.

A reunião teve, ainda, uma palestra com Oliver Híllel, que já foi coordenador do Programa de Turismo da ONU Meio Ambiente. Os participantes foram estimulados a pensar em ações regionais, nos municípios, e conjuntas.

Para a gerente de turismo sustentável do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Silvana Gomes, a reunião representou “um passo importante, com a participação de mais instituições e envolvimento nos comitês temáticos”, que passam a trabalhar questões como infraestrutura e segurança, sustentabilidade, inovação e qualificação profissional, marketing e promoção.

O próximo passo, segundo os participantes, é elaborar um diagnóstico estruturado para compreender o panorama geral e começar a atuação em prol do turismo náutico sustentável.

A gerente da Divisão de Iniciativas de Turismo da Itaipu Binacional, Aline Teigão, observou que houve avanços importantes. “Estamos imbuídos de fazer o melhor possível, queremos entender quais são as demandas das prefeituras para atendê-las e tornar essa cadeia produtiva do turismo cada vez mais profícua, para gerar emprego, renda e inserção da comunidade”, afirmou.

O diretor de Políticas Ambientais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, Rafael Andreguetto, ressaltou que há um novo momento para o turismo náutico no lago de Itaipu. “É justamente um posicionamento dos municípios, uma responsabilidade que é de todos, Governo do Estado, Itaipu, municípios, iniciativa privada e sociedade civil”, ressaltou.

Fontes: Itaipu e Conselho dos Lindeiros