Foz do Iguaçu tem 1° Carnaval do Mercado Público Barrageiro

Foz do Iguaçu tem 1° Carnaval do Mercado Público Barrageiro

De 28 de fevereiro a 4 de março, o Mercado Público Barrageiro será o centro de celebração do Carnaval em Foz do Iguaçu, com uma programação variada para todos os públicos. O evento promete agitar a cidade com atrações como bloquinhos, concursos de fantasia, apresentações culturais e uma exposição histórica que resgata os grandes carnavais do famoso Floresta Clube.

Com uma mistura de música, diversão e conscientização, o Mercado se prepara para receber foliões de todas as idades. Durante os cinco dias de evento, as festividades começam sempre às 16h, com exceção do dia 28 de fevereiro, quando o CarnaRock tem início às 18h30. O Mercado funcionará até às 23h, oferecendo aos visitantes mais tempo para aproveitar a programação e as mais variadas opções gastronômicas no local.

Nesta primeira edição, o Carnaval do Mercado Público também traz uma importante mensagem de respeito e segurança. Durante a folia, serão promovidas as campanhas “Não é Não” e “Pule, Brinque e Cuide”, com a distribuição de adesivos para reforçar a importância de atitudes responsáveis e conscientes no ambiente de festa.

Floresta Clube: exposição e memória

A partir desta sexta-feira, 21, uma exposição fotográfica sobre o histórico Carnaval do Floresta Clube estará disponível para o público no Mercado Público Barrageiro. O espaço resgata as memórias dos grandes carnavais que marcaram algumas décadas em Foz, com fotos que revivem com alegria esse período importante da cultura local.

Somos Bicho do Paraná

O Mercado Público ainda recebe mais uma mostra, agora enaltecendo quem faz parte do Estado paranaense. A exposição “Bicho do Paraná”, promovida pela RPC e pela Ligga Telecom, chega em Foz do Iguaçu e segue até 26 de fevereiro, quarta-feira, no espaço do Mercado. A ideia é que o público compartilhe a própria história e conte “o que te faz ser Bicho do Paraná?”.

Ações pela cidade

Além das atividades no Mercado, haverá uma ação especial neste sábado e domingo, 22 e 23, no Gramadão da Vila A, com a distribuição gratuita de ventarolas personalizadas e picolés para animar a comunidade. A distribuição acontece às 17h, criando um clima de Carnaval nas ruas da cidade.

O Clube de Mães ainda realiza uma oficina de confecção de abadás neste sábado, 22, no SESC (Av. Tancredo Neves, 222 – Vila A), onde as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas, acesse: https://forms.office.com/r/zWraJ1LmPC. O Clube de Mães estará promovendo a customização de abadás até o início do Carnaval, no dia 28 de fevereiro, oferecendo aos foliões uma oportunidade de personalizar os próprios abadás e cair na folia em grande estilo. A customização tem custo e pode ser verificado no Clube de Mães no Mercado Barrageiro.

Fantasia nota 10!

Os foliões também poderão se inscrever nos tradicionais concursos de fantasia durante o evento:

Sábado (01) : Concurso de fantasia (Categoria Criança): às 17h;

: Concurso de fantasia (Categoria Criança): às 17h; Domingo (02) : Concurso de fantasia (Categoria Cosplay Geek): às 19h;

: Concurso de fantasia (Categoria Cosplay Geek): às 19h; Segunda-feira (03) : Concurso de fantasia (Categoria Adulto): às 21h;

: Concurso de fantasia (Categoria Adulto): às 21h; Terça-feira (04): Concurso de fantasia (Categoria Pessoa Idosa): às 21h.

Serão premiados três vencedores por categoria, com a escolha sendo feita por aclamação do público. As inscrições podem ser feitas no próprio dia, durante o evento.

Shows e apresentações

O Carnaval do Mercado contará com diversas atrações simultâneas, incluindo o Circuito Cultural, que ocorre dentro do espaço, com shows e apresentações de artistas locais a partir do dia 01 de março, sempre às 12h. Além disso, no lado externo, a festa vai tomar conta com nomes da música bastante conhecidos na cidade. Já na sexta-feira, 28 de fevereiro, a partir das 18h30, a Banda Scope vai agitar o público no CarnaRock. Nos dias seguintes, DJ Fê Santana estará no comando da pista de dança no sábado e no domingo, a partir das 21h30. Na segunda-feira, a Banda Mistura de Cores toma o palco a partir das 19h, e na terça-feira será a vez do grupo Maracatu Alvorada Nova, a partir das 21h. E esse é apenas um gostinho do que está por vir durante a semana de Carnaval no Mercado.

Para ficar por dentro de toda a programação, acompanhe as redes sociais do Mercado Público e venha curtir essa grande festa!

Carnaval Mercado Público Barrageiro

Data: 28 de fevereiro a 4 de março.

Horário: 28 de fevereiro: a partir das 18h30 | 01 a 04 de março: a partir das 16h.

Abertura do Mercado: Terça a sábado, a partir das 10h | Domingo, a partir das 9h. De 01 a 04 março, fechamento às 23h.

Local: Mercado Público Barrageiro (Av. Araucária, 140 – Vila A).

Entrada gratuita.